コカインを使用したとして麻薬取締法違反（使用）の罪で起訴された会社役員で人気音楽グループ「XG」の元プロデューサーSIMONこと酒井じゅんほ被告（39）が25日夜、勾留先の警視庁東京湾岸署から保釈された。

保釈保証金は200万円。午後7時25分ごろ姿を見せ、約10秒間頭を下げた。起訴内容は先月22日、名古屋市のホテルでコカインを使用したとしている。東京地検は同法違反（所持）容疑については不起訴（嫌疑不十分）とした。