巨人・松本剛外野手（32）が25日、新天地での開幕へ意欲を見せた。27日の阪神との開幕戦は「2番・中堅」で起用されることが濃厚で、この日に東京ドームで行われた全体練習では阿部慎之助監督（47）から直接打撃指導も受けた。日本ハム時代の24年以来2年ぶりとなる開幕スタメンへ万全の準備で臨む。

少年時代に憧れたユニホームでの開幕戦。プロ15年目と経験豊富な松本でも、気持ちが高ぶる。阿部監督が「新しいジャイアンツをつくる」と掲げる中で、自身にとっても新たな船出となる。

「凄く楽しみだし、ワクワクした気持ちが強い。しっかり準備して、やれることはやってゲームに臨みたい」

オープン戦では出場6試合連続で2番に座った。開幕戦は1番が予想されるキャベッジの後を打つ可能性が高い。日本ハム時代の21年に2番での開幕スタメンを経験しており「打順にとらわれすぎずとは思っていますが、自分ではそこ（2番）で、1番はキャビー（キャベッジ）が打つと思って準備したい」と意欲を見せる。

この日は阿部監督から直接指導を受けた。ティー打撃では指揮官がトスしたボールを打ちながら、軸足の右足に体重を残す意識を伝えられ「感覚は凄く良かった」。阿部監督は「少し修正を入れたらすぐにできるので再現性は素晴らしい。少しでも役に立てたらいい」と22年パ・リーグ首位打者の再現力に目を細めた。

22日の楽天戦からは坂本から譲り受けたバットを使い、安打も放った。阿部監督から使用を勧められ、操作性重視の自身のものよりもヘッドに重心があるタイプで「ちょっとヘッドを使うバット。自分の中でも感覚は悪くない」と開幕戦も“坂本バット”で臨むつもりだ。日本ハム時代に培った打撃技術に、巨人で新たに得たエッセンスを加え、進化した姿を見せる。（田中 健人）