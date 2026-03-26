中田璃士が練習で4回転ルッツ成功

フィギュアスケートの世界選手権は現地25日、チェコのプラハで開幕した。その裏で、今年の世界ジュニア選手権の男子シングルで、日本勢初となる連覇を達成した17歳・中田璃士（りお、TOKIOインカラミ）が自身のインスタグラムを更新。大技を決めたことを報告した。

美しく跳び、着氷も踏ん張った。中田は24日に自身のインスタグラムを更新。「4lz!!5種類目！」と記し、練習で決めた4回転ルッツの動画を添えた。中田はこれまでトウループ、サルコーなどを成功させており、6種類あるジャンプで残すは4回転アクセルだけのようだ。

世界ジュニアのショートプログラム（SP）では、イリア・マリニン（米国）が保持していたジュニア世界歴代最高得点を更新する89.51点をマーク。男子フリーは4回転サルコーでGOE（出来栄え点）4.30を獲得し合計268.47点で優勝した。4回転の精度の高さが光る17歳だ。

大技の成功にコメント欄では「やば！」「4lzを跳ぶ日がこんなに早く来るとは」など、日本人ファンから驚きの声が上がっていたが、海外ファンにも波及。「やばい！ 来シーズンはとんでもないことになる」「おめでとう、リオーーー！本当に誇りに思うよ！」「woww!!」「空中にずっといるみたいだ!!!」などの声が上がった。

さらに選手間でも衝撃が走った。世界ジュニア4位だったジェイコブ・サンチェス（米国）は「LETS GOOOOOOOO（きたー！）」と記すと、アンソニー・パラディ（カナダ）は「めっちゃいい!!!」と絶賛。ゲオルギー・パブロフ（スイス）は「あとは4A（4回転アクセル）だけ！」とメッセージを送った。

ミラノ・コルティナ五輪は年齢制限で出場資格がなかった17歳は来季、戦いの舞台をシニアに移す。



（THE ANSWER編集部）