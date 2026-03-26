「制コレ」24卒業グラビア、人気レイヤーの最大露出も！
「制コレ」2024年度メンバー、稲光亜依・仙北谷ハンナ・小森香乃・百田汐里が、26日発売の「週刊ヤングジャンプ」（集英社）17号の表紙と巻頭グラビアを飾った。今回は4人の卒業グラビアになる。
【写真】「制コレ」24メンバー、制服→水着姿
多くの有名俳優・モデルを輩出してきた「ヤンジャン」伝統誌上オーディション「制コレ」。今まで集合、ソロで「週刊ヤングジャンプ」のグラビアを彩り続けてくれた2024年度メンバー（稲光亜依・仙北谷ハンナ・小森香乃・百田汐里）も遂に制コレ卒業。最後は、美しく、儚く、可愛らしく青春感満載のグラビアで、制コレ生活を締め括ってくれた。みんなで行く最後の旅行、そして卒業式。あの青春の日々を思い出す、最高にキラキラ輝く4人をたっぷりと届ける。
センターグラビアには、声優の伊達さゆりが登場。伊達は、今月25日にソロでアーティストデビューしたばかり。同誌では2年半ぶりの撮り下ろしとなる今回は、伊達らしいキュートさはそのままに、ナチュラルな美しさが伝わるものとなっている。誌面では、キャミソール＆短パンにマフラーを加えたファッション誌風のコーディネートを披露。さらに、肩出しのニットや、美脚が映えるチェックスカートの衣装などを着用している。普段はあまり見せない濡れ感のある髪型にも注目だ。
コスプレイヤーとしても大活躍のあゆのが巻末グラビアで最大露出に挑戦。見えそうで見えない…ハラハラする神グラビアに注目だ。
【写真】「制コレ」24メンバー、制服→水着姿
多くの有名俳優・モデルを輩出してきた「ヤンジャン」伝統誌上オーディション「制コレ」。今まで集合、ソロで「週刊ヤングジャンプ」のグラビアを彩り続けてくれた2024年度メンバー（稲光亜依・仙北谷ハンナ・小森香乃・百田汐里）も遂に制コレ卒業。最後は、美しく、儚く、可愛らしく青春感満載のグラビアで、制コレ生活を締め括ってくれた。みんなで行く最後の旅行、そして卒業式。あの青春の日々を思い出す、最高にキラキラ輝く4人をたっぷりと届ける。
コスプレイヤーとしても大活躍のあゆのが巻末グラビアで最大露出に挑戦。見えそうで見えない…ハラハラする神グラビアに注目だ。