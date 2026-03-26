西武・渡部聖弥外野手（２３）が“２年目のジンクス”を吹き飛ばす。

大商大から２４年ドラフト２位で入団。２年連続で１軍で開幕を迎えることが決定的で、「ありがたいこと。去年はシーズン中にケガとかもあったけど、今年はキャンプもけがなく過ごしてきたんで、しっかり結果を出すだけ」と燃える。

この日は開幕戦を戦う敵地・ＺＯＺＯで行われた全体練習に参加。１年目の昨季は左翼手として１０９試合に出場したが、今季は三塁にコンバートして迎える。それでも、「意外とフラットな気持ちで挑めている」と気負いはない。

球界では１年目に活躍したルーキーが２年目に苦しむケースも見られる。渡部もオープン戦では出場した７試合連続で無安打が続いているが、「内容が悪い打席もあったけど、最後の方は内容自体は悪いことばかりではなくて、キャンプから定着してきたこともある。マイナスだけじゃなくて成長してるなと感じるところもあるので、そこも含めて調整できた」ときっぱり。「（２年目のジンクスには）原因がある。研究されてそうなるのもあるし、その言葉を意識したり、プレッシャーを感じたり。全員がなるわけではないので、『打破』できるように。逆にジンクスを楽しんでいきたいなと思います」と力強く言い切った。