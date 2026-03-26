舌ケア習慣を子どもに！ SHIKIEN「舌みがきスムーザーW-1 PREMIUM for Kids」

記事ポイント 日本の小学生の約44.9%に口臭がみられるとの研究結果口臭の最大リスク要因は「舌苔」で、舌ブラシでの除去が最善の方法子ども用舌ブラシ「W-1 PREMIUM for Kids」は全2色・各638円(税込) 日本の小学生の約44.9%に口臭がみられるとの研究結果口臭の最大リスク要因は「舌苔」で、舌ブラシでの除去が最善の方法子ども用舌ブラシ「W-1 PREMIUM for Kids」は全2色・各638円(税込)

SHIKIENが、新学期を機に見直したい口腔ケアとして「舌ケア」の重要性と、小学校期における舌機能の発達について公式HPにて情報を公開しています。

歯磨き習慣の定着により児童の虫歯は劇的に減少する一方、口臭に悩む子どもは依然として少なくありません。

SHIKIEN「舌みがきスムーザーW-1 PREMIUM for Kids」

発売元：SHIKIEN株式会社商品名：舌みがきスムーザーW-1 PREMIUM for Kidsカラー：全2色希望小売価格：各638円(税込)

子どもの口臭の主な原因は「舌の汚れ(舌苔)」です。

歯磨きだけでは口腔内のケアとして十分とはいえず、歯茎や舌といった大切な器官にも目を向ける必要があります。

特に現代の児童は、柔らかい食べ物を好む食生活の変化や「早食い」「ながら食い」の影響で咀嚼回数が減少しており、顎の力や舌の位置にも変化が生じています。

学校の歯科検診では虫歯予防に注意が向けられますが、舌のケアについては指導や検診の対象になっていません。

だからこそ、家庭での舌ケア習慣が大切です。

口臭の最大リスク要因は「舌苔」

東京医科歯科大学のMasayuki Ueno氏らによる研究「Prevalence and risk factors of halitosis in Japanese school children」では、日本の小学生を対象に口臭の有病率とリスク要因が調査されています。

その結果、口臭ありと判定された児童は約44.9%にのぼります。

舌苔の量が多い児童は口臭リスクが5.51倍、舌苔の厚さが多い児童は3.28倍口臭になりやすいとされています。

つまり、舌苔は小児口臭の最も強い関連因子であり、最大のリスク要因と結論づけられています。

この舌苔を除去する最善の方法が「舌ブラシを使用した舌磨き」で、1日1分程度の使用で舌苔を取り除けます。

小学校の6年間は舌の発達に最も重要な時期

子どもの舌(口腔機能)の発達は、筋力・可動域・協調運動・嚥下様式が段階的に成熟していくプロセスです。

小学校入学前の時期は、乳児型嚥下から成人型嚥下へ移行する最終段階にあたり、舌を前に突き出す「舌突出癖」が残っていたり、左右や細かいコントロールが未熟だったりします。

小学校低学年(6〜8歳頃)になると口腔機能が大きく発達し、舌筋が発達して上下・左右の動きがスムーズになります。

成人型嚥下が定着し、発音の精度も向上していきます。

高学年(9〜12歳頃)には舌機能がほぼ成人レベルに近づき、舌圧が強まることで咀嚼・嚥下・食塊形成が成熟してきます。

一方で、歯科衛生の専門家からは現代の子どもに舌筋力の弱さ・低位舌・口呼吸の増加が指摘されており、正常な発達の阻害要因になりかねないと懸念されています。

子ども用 舌みがきスムーザーW-1 PREMIUM for Kids

子ども用の「舌みがきスムーザーW-1 PREMIUM for Kids」は、全2色展開で希望小売価格は各638円(税込)です。

ハンドル部に柔らかな樹脂素材を使用しており、お子さまでも安心安全に使えます。

W-1シリーズの中でも舌に優しく、舌触りが気持ち良い舌ブラシとなっています。

フック形状の極細ナイロン繊維が舌乳頭の間にあらゆる角度で入り込み、舌苔を絡め取る仕組みです。

大人用 舌みがきスムーザーW-1 PREMIUM

大人用の「舌みがきスムーザーW-1 PREMIUM」は、全4色展開で希望小売価格は各638円(税込)です。

特殊加工された極細ナイロン繊維が片面に約8,000本搭載されています。

子ども用と同様にフック形状の繊維が舌苔をしっかり絡め取り、親子で一緒に舌ケア習慣を始められます。

歯磨きの後に1日1分程度使用するだけで、手軽に口臭予防に取り組めます。

小学校の6年間は舌の発達において一生で最も重要な時期であり、口臭予防だけでなく健やかな口腔機能の成長にも舌ケアが役立ちます。

柔らかな素材と極細繊維により、子どもでも安心して毎日の習慣に取り入れられる設計となっています。

SHIKIEN「舌みがきスムーザーW-1 PREMIUM for Kids」の紹介でした。

よくある質問

Q. 子ども用舌ブラシは何歳から使えますか？

A. 「舌みがきスムーザーW-1 PREMIUM for Kids」は6歳〜12歳の小学生を対象としています。

Q. 舌ブラシはどのくらいの頻度で使えばいいですか？

A. 歯磨きの後など、1日1回1分程度の使用で舌苔を取り除けます。

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