4月限定の施術プログラムを案内！ PLAN;S CLINIC「ボディライン管理＆リフトアッププログラム」

記事ポイント 2026年4月、江南店限定でボディライン管理＆リフトアップ施術プログラムを実施臨床データ収集モニターはモニター価格で受診可能韓国国内の研究所と協業開発した独自のペッ注射（脂肪溶解注射）を提供 2026年4月、江南店限定でボディライン管理＆リフトアップ施術プログラムを実施臨床データ収集モニターはモニター価格で受診可能韓国国内の研究所と協業開発した独自のペッ注射（脂肪溶解注射）を提供

韓国・江南の美容医療クリニック「PLAN;S CLINIC」が、2026年4月のプログラムを案内しています。

ボディライン管理やリフトアップ施術など、新しい季節のスタートに合わせた江南店限定メニューが用意されています。

PLAN;S CLINIC「2026年4月 ボディライン管理＆リフトアッププログラム」

実施時期：2026年4月対象店舗：江南店限定所在地：ソウル特別市 江南区 江南大路 408 YBM江南センター 2階（地下鉄2号線 江南駅11番出口すぐ）診療時間：月〜金 AM 10:30〜PM 08:00／土 AM 10:30〜PM 04:00（韓国の祝日・日曜休診）

PLAN;S CLINICは、一人ひとりの体型や希望に合わせたカウンセリングを重視し、適切な施術プランを提案しています。

2026年4月は、ボディライン管理・リフトアップ・スキンケアの各プログラムに加え、臨床データ収集モニターの募集も行っています。

ボディライン管理プログラム

ボディライン管理プログラムには初回価格設定があり、部位別の集中ケアコースやペッ注射の複数回受診プランが含まれます。

近年では男性の患者によるボディライン管理の相談も増加しています。

リフトアップ・スキンケアプログラム

リフトアップ施術プログラム、美肌管理、スキンケアプログラムの3メニューが用意されています。

カウンセリングからアフターケアまで、患者の希望に寄り添ったサポート体制を整えています。

臨床データ収集モニター募集

学術データの収集および臨床データの蓄積に協力できる方を対象に、モニター価格での案内を行っています。

参加条件は、来院前に公式LINEで事前申請を行い、施術前および施術3週間後の写真を提供できること、さらに4月中に来院が可能であることです。

プログラムの適用は一人につきいずれか1メニューのみで、他の特典やクーポンとの併用はできません。

ペッ注射（脂肪溶解注射）について

ペッ注射は、特定の部位へアプローチする注射施術です。

韓国国内の研究所との協業データに基づき開発された、PLAN;S CLINIC独自の施術内容となっています。

推奨される受診回数は、1週間に1回・計3回以上です。

標準的な費用は、フェイスペッ注射1部位が9.9万ウォン（税込）、ボディペッ注射1部位が12万ウォン（税込）、Highペッ注射各種が18万48千ウォン〜32万78千ウォン（税込）となっています。

なお、本施術に使用する薬剤は日本国内において医薬品医療機器等法上の承認を得ていない未承認医薬品であり、万が一重篤な副作用が発生した場合でも国内の「医薬品副作用被害救済制度」の対象にはなりません。

施術には赤み・腫れ・内出血・一時的な痛み・硬結（しこり）などが生じる場合があり、医師の診察に基づいて健康状態や体質によっては施術を受けられないこともあります。

表示価格はウォン表記で、付加価値税（VAT）が別途発生します。

体型や肌の悩みに合わせた個別カウンセリングで、自分に最適な施術プランを見つけられます。

臨床データ収集モニターに参加すれば、モニター価格で施術を受けられるのも魅力です。

江南駅11番出口からすぐのアクセスで、日本からも来院しやすい立地となっています。

PLAN;S CLINICの4月プログラムの紹介でした。

よくある質問

Q. PLAN;S CLINICの4月プログラムはどの店舗で実施されますか？

A. 2026年4月のプログラムは江南店限定で実施されます。

所在地はソウル特別市 江南区 江南大路 408 YBM江南センター 2階で、地下鉄2号線 江南駅11番出口からすぐの場所にあります。

Q. 臨床データ収集モニターの参加条件は何ですか？

A. 来院前に公式LINEで事前申請を行うこと、施術前および施術3週間後の写真を提供できること、4月中に来院可能であることが条件です。

プログラムの適用は一人につきいずれか1メニューのみで、他の特典やクーポンとの併用はできません。

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