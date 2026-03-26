「選抜高校野球・２回戦、智弁学園２−１神村学園」（２５日、甲子園球場）

２回戦で予定されていた３試合のうち２試合が行われ、智弁学園（奈良）は神村学園（鹿児島）に延長十回タイブレークの末、２−１で勝ち５年ぶりの８強入りを果たした。エース・杉本真滉投手（３年）が被安打４で１回戦に続いて完投した。花咲徳栄（埼玉）は雨中の試合で日本文理（新潟）に１７−０と大勝し、２３年ぶりのベスト８。第３試合の専大松戸（千葉）−九州国際大付（福岡）は悪天候のため中止となり、２６日に第４試合として実施される。

マウンド上で腹の底から雄たけびを上げ、全身で喜びを爆発させた。それに呼応するように、ナインも叫びながらベンチから飛び出す。延長十回、２死二、三塁で最後の打者を左飛に打ち取り、しびれる投手戦が決着。プロ注目の智弁学園・杉本は４安打１失点で２試合連続完投した。

「絶対に負けたくない気持ちが前面に出た」。初回、先頭に四球を出すと連打で先制点を献上した。打線は相手先発・龍頭に苦戦しスコアボードにゼロが並ぶ中、「焦ることはない。落ち着いて投げよう」と投球に集中。粘り強く腕を振ると、チームは八回に同点に追いつき延長十回タイブレークで勝ち越し、５年ぶりの８強を果たした。

昨冬に完全習得したカーブが武器となった。昨秋の公式戦は持ち前の直球とスライダーで４７回２／３を６８奪三振、防御率１・１３で奪三振率は驚異の１２・８４だった。しかしセンバツに向けて、投球の幅の「増」と球数の「減」を意識し、打ち取る投球を会得。その結果、低めの緩いカーブと高めの威力ある直球で打者を翻弄（ほんろう）した。

１４３球の熱投後も、２７日の準々決勝へ「全試合自分が投げるっていう気持ち」と左腕。小坂将商監督（４８）は「二回以降は杉本らしく粘り強いピッチングができた」とうなずきながら「あと３人、調子のいいピッチャーがいるので明日の練習を見て考える」と次戦の先発は未定とした。

阪神・村上頌樹投手がエースだった２０１６年以来、１０年ぶりのセンバツ優勝まで残り３試合。「（先輩たちが）優勝したから自分たちも優勝しなあかんっていうのは別にない。自分の投球をし続けて、自分たちなりの優勝をしようと思っている」。重圧をはねのけ“新たな日本一”を目指す。

◆杉本 真滉（すぎもと・まひろ）２００８年７月８日生まれ、１７歳。兵庫県明石市出身。１７７センチ、８６キロ。左投げ左打ち、投手。小１から枝吉パワーズで野球を始め、野々池中では神戸中央シニアでプレー。智弁学園では１年春からベンチ入りし、同夏の甲子園出場。