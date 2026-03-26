「ボクシング・ＷＢＡ＆ＷＢＯ世界ライトフライ級タイトルマッチ」（４月３日、後楽園ホール）

ボクシング元ＷＢＯ世界ミニマム級王者の谷口将隆（３２）＝ワタナベ＝が２５日、東京都品川区の所属ジムで公開練習を行った。ＷＢＡ・ＷＢＯ世界ライトフライ級王者レネ・サンティアゴ（３３）＝プエルトリコ＝に挑戦するが、人生で一番練習したと胸を張り「楽しみ。勝ち方？とりあえず殴る」と笑った。

昨年３月に岩田翔吉、１２月に高見亨介（ともに帝拳）と世界王者が判定負けしている“日本人キラー”への対策を用意したといい「今回は僕がサンティアゴに『うまいこといかんな』と思わせる試合をしたい」と力を込めた。ダメージが目立つ白い肌を隠すために日焼けサロンに通い、短い金髪にイメチェン。「今回は見た目から入り、変な（印象を悪くする）要因は全部取ろうと思って」と余念がなかった。

３年３カ月ぶりの世界王座と２階級制覇を狙う。大相撲では霧島（音羽山）が２年ぶりの大関復帰を果たしたが、父が鹿児島出身の谷口は「霧島関も（由来が先代の大関霧島の故郷でもある）鹿児島なので気にしている。（自分も）頑張る」と返り咲きへ刺激を受けた。