佐々木朗希は「壊れている」米記者が球団にも苦言 前向きな材料は“本人の自覚”「解決の第一歩は問題を認めること」
佐々木はこの苦境を打破できるか(C)Getty Images
今季のオープン戦で不安定な投球が続いているドジャースの佐々木朗希。現地時間3月23日のエンゼルス戦でも制球の乱れから5失点、四死球は8個を数えた。首脳陣は今季のオープン戦で佐々木の調整を試みているものの、状態は一向に上向いていない印象だ。
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米紙『CALIFORNIA POST』のディラン・ヘルナンデス氏は、この投球内容が改善されない中でも、日本人右腕の開幕ローテーション入りという方針を崩そうとしないドジャース球団に対し、厳しい意見を投げかけている。
現地時間24日、米紙『NEW YORK POST』がヘルナンデス氏による手記を掲載。佐々木についての見解として冒頭より、「ササキはいったん“解体”され、ドジャースは彼を一から作り直さなければならない状況にある」と綴られている。
その上で、「それが実現するかはわからない」としながら、「なぜならササキは壊れているからだ」と論じているヘルナンデス氏は、今季のオープン戦でパフォーマンスや『防御率15.58』というスタッツを振り返るとともに、マイナーでの再調整の可能性にも言及。エンゼルス戦後、佐々木自身も選択肢として認めるコメントを残したと伝えながら、「彼の口ぶりからは短期間で立て直せるという感触はなかった。現状を見る限り、24歳の右腕は原点に立ち返る必要がある」などと指摘した。
またヘルナンデス氏は、「彼自身も、なぜストライクが入らないのか分かっていない。来週予定されているレギュラーシーズン初登板までに、それが改善できるのかどうかも見通せていない」と評価している他、今後については、「シーズンをどこで迎えるかは、長い目で見れば重要ではない。いずれ彼はマイナーへ送られることになるだろう」と予想する。
その上で、佐々木に対しドジャース球団の行うべき役割として、「NPBで圧倒的な投球を見せていた20歳、21歳当時の姿へと導き戻すこと。あるいは、まったく新たな投手像を見出させる必要がある」と主張を並べる。
さらに、前日の登板後の佐々木の様子などから、ヘルナンデス氏は、「前向きな材料があるとすれば、ササキ自身が現状を正しく認識している点だろう」と読み解いており、「問題を解決する第一歩は、それを問題だと認めることにある。ササキはその段階には達している。あとはドジャースが、解決策を提示できるかどうかにかかっている」と結論付けた。
デーブ・ロバーツ監督は、開幕4試合目のガーディアンズ戦で佐々木を先発起用すると各メディアに対して明かしている。現時点で指揮官から向けられている信頼は、この先、どのような未来へと繋がって行くのだろうか。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]