「ファーム・西地区、オリックス５−２阪神」（２５日、京セラドーム大阪）

「右脚の肉離れ」で出遅れていた阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が２５日、リハビリ組の枠組みを外れ、本格復帰を果たした。ファーム・オリックス戦（京セラ）の試合後、平田２軍監督が明言した。ファームでは６試合で打率・３３３と結果を残しているが、藤川監督は焦らず経験を積ませる方針。「５０〜６０打席立ってから」と目安を明かし、早ければ４月上旬にも１軍デビューの可能性が見えてきた。

１月の新人合同自主トレ中盤から始まった立石のリハビリという名の道が、ついにゴールを迎えた。「（リハビリ組から外れても）特に変わることはないので、そこでケアがおろそかにならないようにしていけたら」。一つの節目を迎えても、本人は泰然自若だ。

この日はファーム・オリックス戦（京セラ）に「５番・左翼」で先発出場。初回１死一、二塁で、エスピノーザから遊撃への内野安打を放ち好機を拡大した。ここまで打率・３３３と安打が続いているが「毎日いろいろ課題が生まれてくるので頑張りたい」と立ち止まる様子はない。

守っては、九回までフル出場した２４日の同戦に続いて、無失策で左翼を守り抜き、八回の守備から交代。二回には宜保が打ち上げた左翼線ファウルエリアへの打球に果敢にダイビングキャッチを試みる場面もあった。本人は「ちゅうちょした部分もある」と反省していたが、平田２軍監督は「ああいう打球も含めて２試合、外野を経験できたのは非常に大きい」とうなずいた。

本格復帰を果たし、次なるステージは１軍の舞台と期待してしまうが、冷静にゴールデンルーキーの今後を見据えたのは藤川監督だ。「打席数がもう少し必要でしょうね。５０〜６０打席立ってからが普通かなと」と、目安の打席数を消化するまでは２軍で経験を重ねる方針。「彼の野球選手としてのキャリアをしっかり考えていくのがタイガースの務め。見切り発車で進んで良いはずがないというのが当たり前のこと」と話した。

立石はここまで実戦６試合に出場し、１６打席に立った。早ければ４月上旬にも目安の打席数を満たし、１軍デビューの可能性もある。立石にとってはそれまでの５０〜６０打席が何よりの財産だ。

「打席に立てば立つほどいろんな投手と当たって難しさが出てきている」としつつ「そこはしっかり自分の良い経験にできれば」と前向きに受け止めた立石。リハビリ期間を終え、１軍に上がるまでの一打席一打席が虎の黄金期を支える礎となる。