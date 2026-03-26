「ファーム・西地区、オリックス５−２阪神」（２５日、京セラドーム大阪）

京セラドームの虎党をドッと沸かせた。阪神育成の４番、西純矢外野手がチャンスで、一、二塁間を抜く巧みなコンタクト力を発揮。先制適時打をマークし、勝負強さを示した。

初回１死一、二塁で相手先発はエスピノーザ。１軍級の投手にもひるまず対応する。外角の直球を流し打ち。「追い込まれていたので、つなぐバッティングを意識して」と巧打を振り返った。

二走・佐野を生還させたこの一打で７試合連続安打を記録。ファームの規定打席に立ち、打率・３００と結果を残し続けている。「コースに逆らわずに打っているので、良い結果になっている」と冷静に分析しつつ、「きれいなヒットばかりじゃないので。もっと良い形で打席に立てるように」と、さらに理想の打撃を追い求めていく。

１５日のファーム・広島戦（由宇）から出場試合は全て４番として起用されている。平田２軍監督が「打撃コーチの育てようという願いだよ」と話した通り、首脳陣の期待を一身に受ける西純。２桁背番号を目指し、快音を量産していく。