英国遠征中のサッカー日本代表は25日、親善試合スコットランド戦（28日、ハムデンパーク）に向けてダンバートン市内で練習を行った。左手骨折を乗り越えて約5カ月ぶりに代表復帰したGK鈴木彩艶（23＝パルマ）は「これからのパフォーマンスでリハビリ期間にやってきたことが間違っていなかったというところを証明できたらいい」と力を込めた。

昨年11月に左手第3指（中指）と舟状骨を骨折して離脱。手術を受けた3日後から左手以外のトレーニングを開始した。「手術をしてから3日後からがんがん動き出した。左手は使えなかったですけど、そこ以外のところは全部やっていました」。筋力トレで筋力を維持し、足元の技術強化や右手1本でのキャッチングやパンチングも実施。小さいボールに反応したり、フラッシュするめがねをつけて神経を鍛える“脳トレ”も行った。

一時は8キロまで落ちた左手の握力は50キロ近くまで回復した。まだ右手の70キロには及ばず患部に痛みは残るが、今月13日のトリノ戦で約4カ月ぶりに戦列復帰。復帰後は2試合で6失点を喫する厳しいスタートとなったが「まずは復帰できたというのが一番。もちろん結果が伴わなかったところは悔しいですけど、一歩踏み出せたことは大きい。練習の中で日々感覚が良くなっている感じはある」と強調した。

スコットランドにはセリエAでプレーする選手も多く、特徴は把握している。「イングランドと比べた時にどちらかというとラフさがあるチームだなと思う。つなぎながらもロングボールを一発で入れてきたりするので、そこの準備はしていきたい」とイメージを膨らませた。