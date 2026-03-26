巨人の橋上秀樹オフェンスチーフコーチ（６０）が２５日、東京ドームでの全体練習を終えて、阪神の開幕投手・村上頌樹投手（２７）攻略へ自信をのぞかせた。３年間の通算対戦で未勝利の難敵だ。「やられっぱなしにならないように、やり返してもらいたい」。今年こそ苦手意識の払拭へ。一丸で意地を見せたい。

球威、制球力ともに高水準の右腕だ。「そう簡単ではない」と警戒をしながら、ポイントに挙げたのはファーストストライクだった。「３つあるストライクのうちで、最初のストライクが一番甘くくる確率が高い。そのファーストストライクを簡単にやることがないように」と積極的な攻めの姿勢を強調した。

また勝機には地の利を生かした本塁打は欠かせない。「村上投手を考えると、そんなにたくさんヒットを打てるとは思えない。ラッキーパンチというわけじゃないけど、ホームランが早めに効果的に出てくれるといい」。ロースコアの空中戦を制する秘策は、１番・キャベッジか−。「圧倒的に対戦成績は悪いので。そこは当日になってのお楽しみでしょうね」とは橋上コーチ。もう勝負は始まっている。