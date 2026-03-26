▼アスクナイスショー（中舘師）何も言うことがないくらい順調です。折り合いに苦労する馬ではないので2500メートルは問題ない。

▼エヒト（清水亮助手）ピリッとさせる意図の併せ馬。後ろからつついてもらうと、いい反応を見せた。

▼クリスマスパレード（加藤士師）単走でしっかりやった。ピリッとしているので動けています。オーナーサイドと距離を延ばしてみたいと話していました。

▼コスモキュランダ（加藤士師）坂路で併せ馬。ジョッキー（横山武）も“反応が凄く良かった”と言っていました。

▼チャックネイト（堀師）1週前にしっかり追った後もこの馬とすれば、引き続きカイ食いが良く心身もまとまっている。当週は微調整程度で十分。

▼ブレイヴロッカー（本田師）指示通りの内容。前走は行きたがっても最後にもう一度、脚を使えた。

▼ホウオウノーサイド（奥村武師）休ませて元気いっぱい。前走は冬の硬い芝が合わなかった感じ。気温が上がって軟らかくなってきたのはいい。

▼ホールネス（田代助手）帰厩後はいい感じ。長期休養明けの分がどうかだけ。

▼マイネルケレリウス（奥村武師）差す競馬が板についてきた。中山は合う。

▼マイユニバース（武幸師）先週CWコースでしっかりやって今朝は坂路でサラッと。イメージ通りに成長はしてきた。

▼ミクニインスパイア（林師）馬がしっかりしてきて、距離を延ばせるようになった。2500メートルで長くいい脚をより生かせるようになった。

▼ミステリーウェイ（松本）乗れる時は常に乗っています。今朝はストレスをかけない程度。重賞を勝った時と遜色ないですよ。

▼リビアングラス（甲斐助手）コンスタントに使っているが疲れはなく順調。