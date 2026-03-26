お笑いコンビ「ハイヒール」のリンゴ（64）が25日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」(水曜後9・00）に出演。東京の仕事のギャラが、大阪に比べて高いと明かした。

この日は「東名阪の女が大激論SP“東京・名古屋・大阪” 最も魅力的な都市はどこだ！？」をテーマにトークを展開。

大阪について「むちゃくちゃ住みやすいですよ。物価も安いし、お家賃も安い」というリンゴ。

番組では総務省統計局が発表した2025年の「家計調査 家計収支編」から、2人以上の世帯の1カ月の生活費を紹介。それによると名古屋が36万7889円、東京が35万7613円に対し、大阪は29万595円だった。

また、タレントの若槻千夏が「関西の方が、東京は家賃が高いってめっちゃ言われるじゃないですか。物価が高いみたいなことだと思うんですけど、芸能界のギャラ的な話になると、MCギャラとかは東京と大阪は全然違うんですか？」と聞くと、リンゴは「違〜うよ〜」と答えた。

「初めて東京でMCさせてもらった時に、他の人のギャラが間違ってついたと思った。桁が違ったから。東京が高い」と言い、MCのお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也に「東京のMCって、凄い稼ぎますよね？」と質問。上田は「僕はこれは時給800円でやってます」と答え、「やれへんやろ！」と突っ込まれていた。