日本相撲協会は２５日、大相撲夏場所（５月１０日初日、両国国技館）の番付編成会議と臨時理事会をエディオンアリーナ大阪で開き、春場所で１４場所ぶり３回目の優勝を飾った関脇霧島（２９）＝本名・ビャンブチュルン・ハグワスレン、モンゴル出身、音羽山＝の大関再昇進を満場一致で決めた。新十両に大花竜（２４）＝立浪＝が決まり、再十両は栃大海（２６）＝春日野、白鷹山（３０）＝高田川、炎鵬（３１）＝伊勢ケ浜＝の３人だった。

宿舎を構える堺市の出雲大社大阪分祀で行われた伝達式。霧島は使者の伊勢ノ海親方（元前頭北勝鬨）、浦風親方（元前頭敷島）を前に「謹んでお受けいたします。さらなる高みを目指して一生懸命努力します」と、よどみなく口上を述べた。

「さらなる高み」で横綱の目標を明確にした。「一生懸命」は前師匠の陸奥親方（元大関霧島）が口上で用いた文言。同郷の豊昇龍より先に優勝、大関に昇進したものの、「俺が先に横綱に上がった」と言われ「悔しかったけど一つ近づけた。お互い頑張りたい」と意気込んだ。

前回の口上は「大関の名を汚さぬよう、今まで以上に稽古して頑張ります」。今回の口上を考案した師匠の音羽山親方（元横綱鶴竜）は「これで終わりじゃない、そういう気持ち。分かりやすく言いやすい方がいい」と説明した。

春場所で「万歳をしたい」という６歳の長女アヤゴーちゃんとの約束を果たした。今回は「次に優勝してパレードした時、裸じゃだめよ。風邪ひいちゃうから」と新たな約束を明かし苦笑い。霧島は優勝パレードで異例の締め込み姿で登場し、話題を集めていた。

１２場所ぶりの大関復帰。平幕以下まで落ちてからの再昇進は、現行のかど番制度となった１９６９年名古屋場所以降では３人目。過去のモンゴル出身の大関は全員が横綱に昇進している。「稽古が大事。今までやってきたことをしっかりできれば」と誓った。

▼大関復帰 昭和以降１２人目で１３度目。過去には能代潟、名寄岩、汐ノ海、三重ノ海、魁傑、貴ノ浪、武双山、栃東（２度）、栃ノ心、貴景勝、照ノ富士。大関復帰後に最高位に就いたのは三重ノ海と照ノ富士だけ。

▼１場所以外での大関復帰 現行のかど番制度となった６９年名古屋場所以降では魁傑、照ノ富士に次いで３人目。魁傑は所要７場所、照ノ富士は同２０場所で返り咲いた。

▼モンゴル出身 朝青龍、白鵬、日馬富士、鶴竜、照ノ富士、豊昇龍はいずれも横綱に昇進。最高位が大関は霧島だけ。

▼２横綱３大関 ２１年春場所以来。当時は横綱に白鵬、鶴竜。大関に貴景勝、正代、朝乃山。場所中に鶴竜が引退し、場所後に照ノ富士が大関復帰を果たした。