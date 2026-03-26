【経済指標】

【米国】

＊米経常収支（第4四半期）21:30

結果 -1907億ドル

予想 -2085億ドル 前回 -2391億ドル（-2264億ドルから修正）



＊米輸入物価指数（2月）21:30

結果 1.3％

予想 0.6％ 前回 0.6％（0.2％から修正）（前月比）



＊米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23：30

原油 +692.6万（4億5619万）

ガソリン -259.3万（2億4145万）

留出油 +303.2万（1億1994万）

（クッシング地区）

原油 +342.1万（3095万）

＊（）は在庫総量



【発言・ニュース】

＊米５年債入札結果

最高落札利回り 3.980％（WI：3.966％）

応札倍率 2.29倍（前回：2.32倍）



＊ホワイトハウスのレビット報道官

・トランプ大統領は５月１４ー１５日に訪中。

・イランの弾道ミサイル・ドローン攻撃は減少。

・イラン作戦の目標達成まであと一歩。

・米軍はイラン作戦において予定より先行している。

・イラン政権は出口戦略を模索している。

・イランは対話を望んでおり、トランプ大統領は耳を傾ける用意がある。

・米国は過去３日間、実りある協議を行ってきた。

・トランプ大統領は強がりをしない。

・イランは誤算すべきではない。



＊イラン、米国の提案を拒絶

イランは２５日、米国が提案した戦闘終結に向けた１５項目の計画を拒み、イスラエルや湾岸諸国への攻撃を継続すると表明した。



＊イランのブシェール原子力発電所に再び攻撃

イランのブシェール原子力発電所に再び攻撃があったと伝わった。地元のメディアが伝えた。被害は確認されていない。



＊イランは米外交に裏切られたが、近隣諸国とは対話中

イラン外務省のバガエイ報道官は、イラン政府は米国との外交で「極めて悲惨な経験をし、米国政府に裏切られた」と述べた。現地メディアが伝えた。

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