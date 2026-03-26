２０２６年のメジャーリーグが３月２５日（日本時間２６日）のジャイアンツ・ヤンキース戦から開幕する。大谷、山本、佐々木が所属するドジャースは１９９８年〜２０００年のヤンキース以来、ナ・リーグのチームでは初のワールドシリーズ３連覇に挑む。日本人メジャーリーガーの奮闘に注目だ。

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今季もドジャースが戦力的に頭ひとつ抜けている。連覇中の主力はほぼ残り、抑えにディアス、右翼にタッカーを補強。開幕から二刀流で回る大谷、エースの山本はともにサイ・ヤング賞を狙える充実ぶりだ。ワールドシリーズ３連覇なら、９８〜００年のヤンキース以来で、ナ・リーグのチームでは初の快挙となる。

止めるのはどのチームか。同地区のライバルは鼻息が荒い。パドレスは２年連続９０勝以上を挙げており、ここ一番の強さが欲しいところ。ジャイアンツはアラエス、Ｄバックスはアレナドと中心打者が強力。ナ・リーグの東地区ではメッツとフィリーズが、同中地区はカブス、ブルワーズの戦力が充実。いずれも地区Ｖ争いを繰り広げそうだ。

ア・リーグは岡本が加入したブルージェイズ、０９年を最後にＷＳ制覇がなく復権に燃えるヤンキースの東地区の争いが熱い。中地区は昨季サイ・ヤング賞左腕スクバル擁するタイガース、西地区はマリナーズが地区優勝筆頭候補か。