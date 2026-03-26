「第30回ドバイワールドC」は25日、公開枠順抽選会が開かれ、日本馬フォーエバーヤング（牡5＝矢作）は9頭立ての6番枠に入った。この日、メイダンのダートコースで追い切って順調そのもの。昨年1番人気3着のリベンジへ、態勢はきっちり整った。JRAによるドバイワールドCデーの馬券発売はない。

人馬の息がぴったり合った動きで好仕上がりを印象付けた。フォーエバーヤングは主戦・坂井を背に僚馬アメリカンステージ（4歳オープン）と併せ馬。しまい気合をつけるとグンと加速し、シャープな脚さばきでゴールを駆け抜けた。

矢作師は「時計は4F52〜53秒くらい。アメリカンステージを先行させる形から並びかける感じでフィニッシュ。弾むような動きでジョッキーに聞いても何の問題もありません、とのことだった」とうなずいた。

調教後の公開枠順抽選会は4番目に馬名を呼ばれ、矢作師が壇上へ。外めの6番を引いた。「前走を使って状態は明らかに上がっている。今年こそドバイワールドCを勝ちたい」。史上初の同一年サウジC、ドバイワールドC連勝へ、チーム一丸となって戦い抜く。