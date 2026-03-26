◇第98回全国選抜高校野球大会第7日 2回戦 神村学園1―2智弁学園（2026年3月25日 甲子園）

【みんなイイじゃん】現役レーサーの父に負けない輝きを放った。神村学園（鹿児島）の主将、梶山侑孜（ゆうしん＝3年）は、右翼の守備で好守を連発した。3回2死二塁で右翼前の強い打球をダイビングキャッチ。7回1死二塁は右前打で本塁を狙った走者を好返球で刺した。「守備の練習はキャッチボールから大事にとことんしてきた」と胸を張った。

父・裕次郎は現役の競輪選手で通算202勝、13回の優勝経験がある。前日まで岐阜でレースに出場していたが、アルプス席に駆けつけ「自分のレースより緊張します」と苦笑いした。トス打撃など練習のサポートも受け「何か一つ本気でやりなさい」という言葉を授けられた梶山は「今があるのはお父さんのおかげ」と感謝する。

昨夏の甲子園初戦は「4番・右翼」で出場も4打数無安打。チームも零敗し小田大介監督から「おまえのせいで負けた」と言われ胸に刻んだ。今春に向け体重は7キロ増の82キロ。自然と打撃や送球にも力強さが出た。初戦は横浜のプロ注目右腕、織田翔希（3年）から2安打。この日もプロ注目左腕の杉本からチーム初安打を放つなど、足跡を残した。

鹿児島大会4連覇を目指す夏が始まる。「日本一を獲りにいきます」。悔しさをパワーに、再び聖地で歓声を浴びる夏にする。 （杉浦 友樹）