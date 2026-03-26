◇第98回全国選抜高校野球大会第7日 2回戦 智弁学園2―1神村学園（2026年3月25日 甲子園）

【光る君の光プレー】逆転への流れをつかみ取った。0―1の7回2死二塁から二塁後方への飛球。智弁学園の二塁手・志村叶大（かなた＝3年）は背走し、ギリギリで好捕した。

「あそこで1点取られたら流れが向こうに行ってしまう。意地でも捕ろうと思った」

打球が上がった瞬間に方向を予測して目を切って、一直線に落下点へ。本塁方向へ背中を向けたまま、ほぼ真後ろから落ちてくるボールをグラブに収めた。逆転劇へと流れが傾いた瞬間だった。

全ては準備のたまものだった。1死からの二飛の際、本塁から右翼へ吹く風を確認。2死で外野が深めに守っていたのも頭に入っていた。「風で流されたけど、外野が深かった。あのフライは自分が捕りにいくしかないと思った」。どうしても捕りたい理由もあった。初回1死一塁でイレギュラーしたゴロが顎に当たり内野安打。直後に先制されていた。

「自分のミスで点を取られたから」。口の中が切れ、右の口元にはボールの縫い目の痕がクッキリ残っている。1メートル61のメンバー最小兵ながら、小坂将商監督から「野球小僧」と称される志村ならではのビッグプレーだった。 （秋村 誠人）