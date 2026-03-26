政府の社会保障国民会議で、所得税減税と現金給付を組み合わせる「給付付き税額控除」の検討が始まった。

税制の大きな改革である。国民の理解を得られるよう丁寧に議論を進めねばならない。

国民会議の下に設けられた、有識者会議の初会合が開かれた。１２人で構成する有識者会議は給付付き税額控除を中心に議論する。初会合では、制度の導入が必要という認識で概（おおむ）ね一致したという。

給付付き税額控除は、所得税から一定の金額を差し引く形で減税する一方、減税の恩恵が十分に受けられない中・低所得者層に対して現金を給付する制度だ。

物価の高騰が長引く中、納税額にかかわらず、幅広く中・低所得者の負担を緩和する狙いは理解できる。導入するのであれば、分かりやすい仕組みとしたい。

ただ、課題は多い。政府は過去にも給付付き税額控除の導入を検討したことがあるが、減税や給付の前提となる所得の把握が困難なため、断念した経緯がある。

今回、どうやって国民の所得を把握するつもりなのか、議論を詰める必要がある。財源をどう確保するのかも重要な論点だ。

一方、高市首相がこの新制度導入までの「つなぎ」として、２年間に限って食料品の消費税率をゼロとする案を打ち出していることに対しては、効果を疑問視する声が増え始めた。

米国とイスラエルがイランを攻撃し、原油価格は高騰している。石油製品などの値上がりも避けられない見通しだ。こうした状況で消費税を減税しても、食料品の価格は、減税分ほどは下がらない可能性が高いためだ。

加えて小売業界からは、減税にはシステムの改修が欠かせず、法改正から１年以上の準備期間を求める声が出ている。その場合、仮に今秋の臨時国会で法改正をしたとしても、減税は２０２７年秋以降となる。即効性は失われる。

読売新聞社と日本国際問題研究所の共同世論調査で、予算を増やす方がよいと思う分野を聞いたところ「医療」４３％、「年金」４０％、「介護」３６％の順となった。

財政が悪化する中で、社会保障サービスを維持できるかどうかに多くの国民が不安を感じていることの表れだろう。

その財源である消費税を減税したら、社会保障財政は一層苦境に陥る。国政のリーダーが、衆院選の最中に訴えた自説に固執して国民生活の不安を増幅するようなことが、あってはならない。