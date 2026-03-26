人工知能（ＡＩ）は便利だが、学習の場面で誤った使い方をすれば、思考力や表現力の習得を妨げかねない。

まずはしっかりと特徴やリスクを知ることが重要だ。

文部科学省は２０２７年度から主に高校２年生が使う教科書の検定結果を公表した。今回は、現行の学習指導要領に基づく２回目の検定で、専門教科を除く８教科に２２社２００点の申請があり、２１社１９６点が合格した。

このうち、全８教科の６７点にはＡＩの特徴やリスクに関する内容が盛り込まれた。ＳＮＳ上の虚偽情報と選挙など、情報リテラシーに関する記述も目立った。

現代社会は、急速に発展するＡＩや誹謗（ひぼう）中傷などの問題が顕在化しているＳＮＳと、どう向き合うべきか。多くの教科書会社が問題意識を強めている証しだろう。

筑摩書房の国語の教科書は「生成ＡＩとの付き合い方」と題したコーナーを設け、「人間自身による考察と表現なしに、読み手の知性や感性に訴える力が文章に宿ることはないだろう」と訴えた。

生成ＡＩを利用している高校生は、すでに４６％に上っている。教育現場では、高校生や大学生が課題や論文を自分で執筆せず、生成ＡＩに書かせている現実があり、教員が対応に苦慮している。

文章の価値は、執筆者が自ら考え、表現を工夫することにより、人格が形成されることにある。読書や旅、恋愛などの経験がないＡＩの文章が空疎なのは当然だ。

ＡＩはあくまで「道具」であることを忘れないようにしたい。教員もＡＩに関する知識を高め、指導に生かすことが欠かせない。

第一学習社の英語教科書は、ＡＩの生成画像が災害時に混乱をもたらす恐れがあるとして虚偽情報の危険性を指摘した。ＡＩが事実と異なることをもっともらしく答える「ハルシネーション（幻覚）」を取り上げた教科書もあった。

人の思考を代替させるようなＡＩの使い方は「知」の発達を妨げかねない。最近は対話型ＡＩサービス「チャットＧＰＴ」を「チャッピー」と呼び、悩みを相談したり、話し相手になってもらったりする若者も多いとされる。

悩むことも人格形成の大事なプロセスだ。自分の判断や行動をＡＩに決めてもらうようなことがあってはならない。

慶応大で、デジタル時代の倫理について考えるシンポジウムが開かれた。どうすればＡＩやＳＮＳを適切に使いこなせるか。世代を超えて議論を深めたい。