東京都は新年度、伊豆諸島沖で、洋上風力発電の送電ケーブル敷設に必要な海底地盤の調査に乗り出す。

千葉県沖などでの事業に参画した企業が採算性を理由に撤退した事例があり、参入障壁の解消を主導する必要があると判断した。全国初の取り組みという。

小池百合子都知事は２０２４年の国連会議で、約９０万世帯に電力を供給できる１ギガ・ワット級の洋上風力発電を始める方針を表明した。原発１基分に相当する。都は「浮体式」の導入を想定し、３５年度までの稼働を目指して伊豆諸島沖を候補地とした。燃油高の影響を受けずエネルギーの安全保障に貢献するほか、首都直下地震などで本土の発電能力が落ちた際も送電できる。

都幹部によると、必要な送電ケーブルは１００キロ・メートル以上に及ぶ。調査費も事業者負担が原則だが、事業者の決定後に本格的な調査に着手するため、事前の算定が難しかった。昨年８月には三菱商事などの企業連合が、秋田県と千葉県沖の事業から手を引いた。同社は調査で複雑な地形が判明し、設計や工法の見直しが生じたと国に説明した。

都は２年間で９０億円を投じて敷設案の作成やボーリング調査を行い、企業に提供して事業計画作りに生かしてもらう考えだ。

風力発電に詳しい東京大先端科学技術研究センター（先端研）の飯田誠・特任准教授の話「日本近海の地盤は複雑で、不確実な事業費が参入をためらう要因だった。都が代わりに調査を担う意義は大きい」

◆洋上風力発電＝風車を海に浮かべる「浮体式」、土台を海底に固定する「着床式」がある。陸上より安定して発電でき、夜間や雨でも稼働する。北海道や千葉、長崎など国内９か所にあり、出力は計０・５ギガ・ワット。国は全電源に占める風力発電の割合を現在の約１％から２０４０年度に４〜８％とする計画を掲げる。