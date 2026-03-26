◇第98回全国選抜高校野球大会第7日・2回戦 花咲徳栄17−0日本文理（2026年3月25日 甲子園）

2回戦2試合が行われ花咲徳栄（埼玉）が、埼玉勢甲子園大会最多得点タイの17―0で日本文理（新潟）を下し、03年以来23年ぶりの準々決勝進出を決めた。岩井隆監督（56）の次男で1番の虹太郎（こうたろう）内野手（3年）が、4安打1打点1四球で3得点。7得点の4回は1イニング2安打を放った。

虹太郎と書いて「こうたろう」と読む。「関わる人に虹のようにいいことが起きれば」と命名されたのは、花咲徳栄の1番打者だ。岩井監督の長男で同校OBの兄・福（ゆたか）は、昨年東洋大野球部に学生コーチとして入部。「野球以外のときは普通のお父さん」と言う虹太郎だが「口元のホクロが一緒。兄ちゃんにはないんですけど」と父との共通点を誇っている。

聖地に雨が降り注ぐ中での一戦。打線をつなげたのは虹太郎だった。初回先頭で中前打を放つと、3回先頭では四球で先制の4得点を演出。さらに4回は先頭で左前打すると、6点を加えて打者一巡した2死二塁でも3安打目となる左前打で、虹の色と同じ計7得点の攻撃を引っ張った。終わってみれば「記憶にない」という4安打に1四球で5出塁し3得点1打点。3打数無安打2三振だった21日の初戦の東洋大姫路（兵庫）戦後、指揮官からは「おまえは出塁率だろ」と叱咤（しった）されたが「初戦は1本出なくて悔しかった。役目を果たせた」と笑みがこぼれた。

他の部員は「2人だけのところは見たことがない」と証言するが、家庭では親と子だ。今年の正月は家族で静岡・伊豆に温泉旅行。野球の話題はなく「岩井家」を満喫した。父として「喜怒哀楽が似ている」と次男を分析する指揮官は、1番の役目を果たした評価は「1本ぐらい打ったらと思っていたけど、まあ良かった」と監督として控えめだった。

1試合17得点は03年夏の聖望学園と並び、埼玉県勢の甲子園最多タイ。名前に込められた思いの通り、打線の良さを引き出した1番打者は「徳栄らしい打撃」と胸を張った。23年ぶりで春は最高タイの8強で、準々決勝は智弁学園戦。「エースが来ると思う。芯に当てることを心がけたい」という虹太郎は、17年夏以来の全国制覇へ打線の架け橋になる。（大木 穂高）

◇岩井 虹太郎（いわい・こうたろう）2008年（平20）8月14日生まれ、埼玉県出身の17歳。小1で野球を始め、向陽中では狭山西武ボーイズに所属し遊撃手。花咲徳栄では1年秋から背番号6を背負った。昨秋は公式戦11戦で打率.359をマーク。遠投90メートルで、握力は右52キロ、左55キロ。趣味は「いっぱい寝ること」で好きな言葉は「悟る」。1メートル74、76キロ。右投げ右打ち。

▽主な“父子鷹”の甲子園出場 75年春と夏は74〜76年に甲子園出場した東海大相模（神奈川）の原貢監督、辰徳（前巨人監督）が有名。74、75年夏はともに8強、75年春は準優勝。父は三池工（福岡）監督時代の65年夏に全国制覇した。また13年夏は前橋育英（群馬）が荒井直樹監督、次男・海斗（明大―三菱自動車岡崎）が主将で出場し、エース高橋光成（西武）とともに初の全国制覇を飾った。花巻東（岩手）の佐々木洋監督は長男・麟太郎（スタンフォード大）と22年春、23年夏に出場した。