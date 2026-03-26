在日中国大使館に男が侵入した事件で、建造物侵入容疑で逮捕された宮崎県の陸上自衛隊えびの駐屯地所属の３等陸尉の男（２３）が警視庁公安部の調べに、「（事件の）約１時間前に大使館に着き、周りを１周して侵入できそうな場所を探した」と供述していることが捜査関係者への取材でわかった。

前日に刃物を購入したといい、公安部は計画性があったとみている。

発表によると、男は２４日午前９時頃、東京都港区元麻布の同大使館の敷地内に侵入した疑い。大使館職員が取り押さえ、公安部に引き渡した。敷地内の植え込みからは、持ち込んだとみられる刃物（刃渡り約１８センチ）が見つかった。

捜査関係者によると、男は２３日昼に同駐屯地を出発し、高速バスと新幹線で上京。同日に中央区銀座の量販店で刃物を購入し、周辺のネットカフェに宿泊したと説明している。「隣接するビルから塀を乗り越えた。大使に日本への強硬な発言を控えてほしいと伝えようと思った」とも話しているという。

警察庁は２５日、全国の警察に外国公館の関連施設に対する警戒警備を徹底するよう通達した。