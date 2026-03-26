［原発と福島］この地で＜３＞

春分の日の３月２０日。

福島県大熊町小入野（こいりの）地区にある海渡神社に集まった住民ら１６人の顔がオレンジ色に照らされた。神社から見渡すことができる日隠山（ひがくれやま）（６０１・５メートル）の山頂に夕日が沈んでいく。雲がかかっていたが、合間から光が差し込むと、鎌田清衛（８３）の表情に笑みが浮かんだ。

海渡神社は、東京電力福島第一原発事故で発生した除染土を保管する中間貯蔵施設の敷地内にある。普段は立ち入ることができないが、小入野地区に住んでいた住民たちは、春分の日と秋分の日の年２回、こうして集まって沈みゆく夕日を眺める。そのきっかけをつくったのが鎌田だった。

趣味で地域の歴史を調べていた鎌田は２００３年、海渡神社から日隠山を見ると、春分の日と秋分の日にだけ、沈む夕日がちょうど山頂に重なることを発見した。神社については明治初期の記録が残るが、創建時期は定かでない。ただ、鎌田には想像できた。先祖たちは、夕日の沈む山を「日隠山」と名付け、その眺めの良い場所に神社を建てたのではないか――。

「これはまちおこしになる」と考えた鎌田は１１年の春分の日、地区住民らと夕日の鑑賞会を計画した。だが、その直前に東日本大震災と原発事故が起きた。

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鎌田は高校卒業と同時にナシ園を父から受け継ぎ、原発事故まで半世紀にわたって生業（なりわい）とした。愛情をかけて１０００本近くまで増やしたナシの木は、場所も形も一本一本覚えている。それでも、畑以上に大事なものだと思えたのが海渡神社だった。

沈む夕日と山頂、神社が一本の線で結ばれる。こんなに貴重な場所は他にない。「自分で作った農地より、先人が残してくれたものの方が価値がある」。中間貯蔵施設ができる際、環境省との用地交渉では、自宅の土地と農地を貸すことに応じる一方で、神社は必ず残すよう求めた。

一度は幻となった鑑賞会は１５年春から、夕日を見る会として現在も続き、住民が互いの近況を報告する大切な場にもなっている。鎌田は「貴重な史跡として、これから先もこの風景が残ればいい」と思う。

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夕日を見る会に合わせ、草刈りや掃除を行って手入れを続けてきた区長の栃久保幸隆（７４）も、神社に深い思い入れを持つ。

子ども時代は境内が遊び場で、夏には神社前での盆踊りが恒例だった。大人になってからは「早くいい嫁さんが見つかりますように」と願を懸け、悩み事ができる度にお参りした。避難先のいわき市に住まいを構えて１０年ほどたつが、近所の神社で手を合わせても、どこか落ち着かない。

古里を離れて気づいた。「神社がなくなるということは、地区の歴史がなくなるということ。神社を守っていくことが自分たちの使命だ」。栃久保は今年、大熊町に帰還することを決めた。「元気なうちに一回でもいい。あそこで盆踊りができたら最高だ」と願う。次の世代に神社をどう引き継いでいくか、それだけが気がかりだ。栃久保の胸には期待と不安が交錯する。（敬称略）