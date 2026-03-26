麻薬取締法違反（使用）の罪で東京地検に起訴された７人組アーティストグループ「ＸＧ」元プロデューサーのＳＩＭＯＮこと酒井じゅんほ被告（３９）が２５日、勾留先の東京湾岸警察署から保釈された。黒のスーツ姿の酒井被告は姿を現すと、「すみませんでした」と小声で陳謝。１５秒ほど深く頭を下げた。取材陣から「ファンの方にひと言お願いします」と声を掛けられたが、応じることはなかった。

起訴内容によると、酒井被告は２月下旬、名古屋市内のホテルでコカインを使用したとしている。地検は同法違反の所持容疑については不起訴（嫌疑不十分）とした。

契約を結んでいたエイベックスは「契約解除いたしております」とコメント。酒井被告とともに逮捕された同社社員２人も懲戒解雇済みとした。再発防止に関する委員会を立ち上げ、「現在、再発防止策を検討しております」と報告。「当社は引き続き警察の捜査に全面的に協力してまいります。また、改めて皆さまに多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

プロデューサーの契約解除が明らかになり、気になるのはワールドツアー中のＸＧメンバーたちだ。今月２５〜２６日に神戸公演があり、４月には福岡、東京の両公演を控える。その後はアジア、北米、イギリス、ヨーロッパ、オーストラリア、中南米での公演を予定している。

プロデューサー逮捕後初のツアー公演となった今月１４日の福井公演での様子を音楽関係者が明かす。「爛▲襯侫．梱瓠淵侫．鵑料躱痢砲心配そうに見守る中、ステージ上でメンバーは誰一人として涙を見せませんでした。声援に感謝を伝え、『これからもずっとずっと走り続けます』と約束しました。メンバーたちは周囲を不安にさせないためにも狎簑个傍磴ない瓩叛世辰討い燭修Δ任后

ツアーを楽しみに待つファンを第一に考え、ＸＧはすでに前を向いている。