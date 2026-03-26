歌手で俳優の北山宏光（４０）が着実にキャリアを積み上げている。もともとの人気もさることながら、「うまい」と評される演技でも認められているようだ。

最近の北山は、女優の宮澤エマが主演する４月期テレビ東京系「産まない女はダメですか？ ＤＩＮＫｓのトツキトオカ」（月曜午後１１時０６分、初回３月３０日）に出演するなどしている。２０２３年８月にＫｉｓ―Ｍｙ―Ｆｔ２を卒業し、ジャニーズ事務所（当時）を退所。翌９月に滝沢秀明氏が率いる「ＴＯＢＥ」への移籍が発表された直後はテレビ露出が減った感があったが、ここ最近はバラエティー番組やドラマへの出演数がアップし、かつての勢いを取り戻しつつある。

芸能関係者は「北山さんはもともと『演技がうまい』と言われ、さわやかな役からドロドロとしたダークな役まで幅広くこなせる器用なタイプという評価でした。近年はテレビ各局がドラマを制作する上で配信も見据えていて、よりいっそう力を入れています。北山さんへのニーズは高まるでしょう」と指摘する。

音楽業では４月２２日、新レーベルへの移籍第１弾シングル「ＵＬＴＲＡ」をリリースする。

前出関係者は「キスマイの中ではトップクラスの人気でしたし、ＴＯＢＥ入り後の２４〜２５年に全国主要都市でのツアーを開催できたのは、ファンをつかんでいるからこそ。キスマイ時代のようなドームツアーといった大規模なハコ（会場）ではないですが、歌手としても実績を積んでいるといっていいでしょう」とうなずいた。

今月７日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（日本テレビ系）に出演した際、グループを離れる理由について「どういうふうに生きていくかっていうことが見えなかった」と告白していた。今後の活動の視界は良好のようだ。