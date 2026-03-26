ドジャース・大谷翔平投手（３１）が開幕前最後のマウンドで規格外の存在感を示した。２４日（日本時間２５日）の本拠地エンゼルス戦で先発し、１１奪三振の牋鬼投球瓠今季初先発は３１日（日本時間４月１日）の本拠地ガーディアンズ戦となる予定だ。だが一方で第６回ＷＢＣでの侍ジャパン準々決勝敗退は、ワールドシリーズ（ＷＳ）３連覇を狙うドジャースにも不穏な影を落としている。その深層とは――。

初の爛戰好硲完鎰瓩箸いΨ覯未暴わった侍ジャパンは、決戦の地マイアミで解散した。各選手は所属先へ戻り、大谷もアリゾナのキャンプ地を経てロサンゼルスへ帰還。開幕前最後の実戦では古巣のエンゼルスを相手に「１番・投手兼ＤＨ」で先発し、２回から４回にかけて打者９人連続三振。４回０／３を投げて８６球、４安打３失点ながら１１奪三振と、二刀流完全復活へ向けて強烈な存在感を刻みつけた。

もっとも、ドジャースを巡る視線は明るい材料ばかりではない。チームの最大目標は２１世紀初となるＷＳ３連覇だが、今回の侍ジャパン敗退が不吉な前兆ではないかとみる向きもある。その背景にあるのが、山本由伸投手（２７）がここ数年まとってきた神がかり的な狆，善伸瓩澄

球界関係者の間では今大会前から「どんなに米国やドミニカ共和国がスターをそろえても、侍には山本がいる。由伸が行く先々でそのチームは勝つ。大谷ばかりが注目されるが、由伸は守り神のような存在だ」との声が出ていた。

実際、山本が近年所属したチームは侍ジャパンも含め結果を残し続けてきた。ＮＰＢ時代のオリックスでは２０２１年からリーグ３連覇を達成し、２３年には日本一まで駆け上がった。同年のＷＢＣでも世界一メンバー入り。海を渡ったドジャースでも２４年は故障離脱がありながら頂点に立ち、昨季もまた世界一に到達した。野球はチームスポーツであり、個人の力だけで勝敗を支配できるものではない。それでも山本は、常に最後の勝負どころへたどり着く側にいた。

だからこそ、今回の敗退は小さくない。日本は３月１４日（同１５日＝ローンデポ・パーク）の準々決勝でベネズエラに５―８で逆転負けを喫し、６大会目で初めてベスト４進出を逃した。この試合で先発した山本は、先頭のアクーニャ（ブレーブス）にいきなり先頭弾を浴びるなど４回２失点。結局、これまで数々の伝説を築き上げてきたタフネス右腕はＷＢＣ決勝のマウンドに降臨しないまま終わった。とうとう神通力にも陰りが差したのか。そんな見方が出るのも無理はない。

それでも、コンディション的に山本自身は万全に近い状態で開幕を迎えられそうだ。開幕前最後の調整登板となった２０日（同２１日）のパドレスとのオープン戦では５回無失点、７奪三振と快投。２６日（日本時間２７日）の開幕戦では本拠地でダイヤモンドバックスを相手に、２年連続で先発マウンドを任される。大谷もその次のカード、開幕５戦目で今季最初の登板に向かう。侍ショックの余波を引きずるのか、それとも２人の日本人スターが一気に空気を塗り替えるのか。ドジャースの新シーズンは、いきなり「重い十字架」を背負って幕を開ける。