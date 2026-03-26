ノアのＯＺＡＷＡ（２９）が「ロス・トランキーロス・デ・ハポン（ＬＴＪ）」の内藤哲也（４３）へ狃活勧告瓩澄政岡純とのタッグでＧＨＣタッグ王者の内藤＆ＢＵＳＨＩへの挑戦（４月１２日、名古屋）を控えているＯＺＡＷＡは、２５日の品川大会で制御不能男と初邂逅（かいこう）。肌を合わせて感じたのはカリスマの狄蠅┃瓩世辰燭箸いΑ

この日ＯＺＡＷＡは極悪軍「ＴＥＡＭ２０００Ｘ」のマサ北宮、杉浦貴とのトリオでＬＴＪの内藤、ＢＵＳＨＩ、ＲＹＵＳＥＩ組と激突。試合は北宮がＲＹＵＳＥＩをダイビング・セントーンで下しチームに凱歌がもたらされた。

内藤と初対決となったＯＺＡＷＡは試合後取材に対し「どう考えても仕上がってないよね。技とか以前にもう走り方でわかる。哲也はもう犖続Ν疝茲舛磴辰討泙后廚抜兇犬織灰鵐妊ションの悪さを糾弾。内藤のレスラー人生を音楽にたとえ「もう内藤哲也という曲は終わりかけてんだよ。あいつ自身はまだ爛汽哭瓩里弔發蠅もしれないけど、最後に向かってやっていく必要がある。だからこそ理想の自分と今の自分のギャップが生まれているんじゃないかな…」と一刀両断。本人の心情を勝手に分析した。

その上でＯＺＡＷＡは「今までとは全く違ったスタイル、技を持った狷眛Ｅ也ファイナルシーズン瓩砲覆襪戮」と持論を展開。「俺はまだめちゃくちゃサビだから、アドバイスするのは難しいんだけど、歴代の７０超えてプロレスやってる『ドラゴン』みたいな人とか、名前忘れたんだけど、終始ヒザが悪かった『武なんとかさん』。そういう人たちも猗嫻瓩錬姥弔癸恩弔癸蓋弔皀アを落としてやってたと思うので、先人たちのマネをやっていけばいいんじゃないかな」と不遜すぎる助言を送りつけた。

王座戦に向けても「自爆だけはやめてほしい。試合中にヒザが痛くなって動けなくなるとか、ロープが５本にも６本にも見えて動けなくなるとか。せめて（試合を）成立させてほしいなと切に思うね」とＯＺＡＷＡは挑発を繰り返す。勝利の女神がほほ笑むのはどちらか。