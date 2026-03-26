レッドソックスの編成不信に、また火がついている。ボストン地元メディア「ボソックスインジェクション」が改めて問題視したのは、昨季途中にドジャースから右腕ダスティン・メイ投手（２８）を獲得したトレードだ。

ボストンはこの取引で、当時球団内の有望株上位だったジェームス・ティブス外野手（２３）とザック・エアハード内野手（２２）を放出したが、見返りだったメイは長期的な上積みにならず、今オフにはカージナルスと１年契約を結んで退団した。結果として「何を得るための放出だったのか」という疑問だけが残っている。ちなみにティブスはオープン戦・カクタスリーグ２１試合で４８打数１５安打、打率３割１分３厘、４本塁打、１１打点、８得点、出塁率３割８分６厘、ＯＰＳ１・０５３と完全に覚せいの兆しを見せている。

とりわけ痛いのは、この失敗が単独では終わっていない点だ。記事では、編成トップのクレイグ・ブレスロー野球部門最高責任者（４５）の判断そのものに疑問符が突きつけられている。ホワイトソックスから２０２４年１２月に獲得したギャレット・クロシェ投手（２６）のような成功例はあっても、トレード期限前後の立ち回りは粗く、昨年６月のラファエル・デバース内野手（２９＝ジャイアンツ）の放出も含め、あっさりと主力や有望株を安く手放してしまった印象が拭えないという構図だ。

象徴がティブスだ。今春はカクタスリーグで打棒を見せつけ、ドジャース側の狎菠買い瓩当たりつつあることを印象づけた。一方のメイは、加入時点から投球回数や故障リスクへの懸念がつきまとい、実際に昨年はドジャースとレッドソックスの２球団で計２３先発、７勝１１敗、防御率４・９６。同年９月には右肘の神経炎でも離脱した。短期的な補強のはずが、将来を嘱望される有望株の流出だけを際立たせた格好だ。



しかもファン心理を逆なでしたのは、「本命は別の大型補強ではないか」と期待を持たせた末に着地したのがメイだったことだ。妥協策のような補強でドジャースに有望株を差し出し、肝心のメイも翌オフにはカージナルスへ流出。そう見えてしまえば、批判は強まる。

ドジャースは勝つだけではない。他球団の焦りや判断ミスまで未来の戦力に変えていく。レッドソックスにとってメイ獲得は勝負手だったはずだが、今や「またドジャースに持っていかれた」と振り返られる案件になった。名門ボストンの迷走を、球界は見逃していない。