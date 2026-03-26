大谷の歴史的な額が影響…野球選手のフィールド外収入が爆増

大リーグの開幕を目前に控え、米経済誌「フォーブス」は選手たちの今季予測される総収入ランキングを発表した。年俸とスポンサー収入を合計すると、1位は大谷翔平投手（ドジャース）の約202億円。「これは野球選手として記録的な額」と紹介され、球界全体にまで影響を与えているという。

何かといえば、大谷の記録的な額がけん引し、野球選手のフィールド外からの収入が伸びているのだという。同誌は「MLBの年収上位10選手の合計は、2026年に推定5億3700万ドル（約854億円）に達する見込みで、これはフォーブスが2011年に野球選手の収入ランキングを発表し始めて以来、2番目に高い数字となる」と紹介した。

2025年の5億7600万ドル（約916億円）から7％の減少となるが、同誌はこの下落について「ほぼすべて、フアン・ソト（メッツ）に起因している」とした。「ソトは昨年、1億2690万ドル（約201億8000万円）というMLB記録を打ち立てたが、7500万ドル（約120億円）の契約ボーナスが計上から外れたことで、今年は5190万ドル（約82億5000万円）に減少し、ランキングでも4位に後退している」のだという。

フィールド外の収入に限れば「今年のトップ10は合計1億4400万ドル（約229億円）で、過去最高を記録。これは2025年から20％増、わずか4年前と比べると実に863％増という驚異的な伸びである」と指摘した。その要因として「ショウヘイ・オオタニによるところが大きい。彼の1億2500万ドル（約199億円）は、他の上位9選手がビジネス収入として稼ぐ合計1900万ドル（約30億2000万円）の6倍以上に相当する」と伝えている。

さらにマーケティング業界からの話として「ドジャースのチームメートであるヨシノブ・ヤマモトやロウキ・ササキが台頭しているにもかかわらず、オオタニは野球熱の高い日本で事実上独占的な存在となっている」という特殊事情を紹介した。

○フォーブスによる大リーガーの総収入ランキング

1位：大谷翔平 1億2700万ドル（約202億円）

2位：コディ・ベリンジャー 5650万ドル（約89億8000万円）

3位：カイル・タッカー 5600万ドル（約89億2000万円）

4位：フアン・ソト 5190万ドル（約82億5000万円）

5位：アーロン・ジャッジ 4610万ドル（約73億3000万円）

6位：ボー・ビシェット 4240万ドル（約67億4000万円）

7位：ザック・ウィーラー 4220万ドル（約67億800万円）

8位：マイク・トラウト 3900万ドル（約62億円）

9位：ジェイコブ・デグロム 3830万ドル（約60億9000万円）

10位：ゲリット・コール 3750万ドル（約59億6000万円）



（THE ANSWER編集部）