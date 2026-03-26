この春は“パープル”一択かも！【Uniqlo U】センス抜群♡「新作アイテム」

待ちに待った【ユニクロ】「Uniqlo U（ユニクロ ユー）」の2026年春夏コレクションが、3月20日（金）より販売開始。この春は、ややくすみ感のある “パープル” が注目株かも！ 鮮やかすぎないニュアンスカラーで、コーデに1点投入でグッとアンニュイな雰囲気にアップデートできそう。春にぴったりのライトアウターや、着回し力高めのシンプルワンピなどが勢ぞろい。今回は、特にセンス抜群なパープルの「新作アイテム」を厳選してお届けします。

シルエットにこだわった洗練ブルゾン

【ユニクロ】「コットンブレンドショートブルゾン」\5,990（税込）

グレーとパープルを混ぜたような色味が上品なショートブルゾン。「コットンナイロンのツイル素材」（公式オンラインストアより）ならではの、ハリ感と軽やかな着心地が望める1着です。身頃はコンパクトなシルエット、袖はほどよくボリュームがあり、ボトムスとのバランスが取りやすそうなのも魅力。春の羽織りとしてはもちろん、まだ寒さが残る今の時季は、コートやジャケットの中に着るミドルアウターとしても活躍してくれそう。