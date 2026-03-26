２０２６年のメジャーリーグが３月２５日（日本時間２６日）のジャイアンツ・ヤンキース戦から開幕する。大谷、山本、佐々木が所属するドジャースは１９９８年〜２０００年のヤンキース以来、ナ・リーグのチームでは初のワールドシリーズ３連覇に挑む。日本人メジャーリーガーの奮闘に注目だ。

今季からブルージェイズに移籍した岡本和真内野手（２９）がメジャー１年目の日本人選手最多本塁打を狙う。これまでの１年目での最多は１８年の大谷（エンゼルス）の２２本。巨人時代に通算２４８本のアーチを積み上げてきた主砲が、新たな舞台でも豪快な放物線で魅了していく。

攻守で順調に仕上げている。オープン戦には８試合に出場。１９打数６安打、打率３割１分６厘、１本塁打、４打点の成績を残した。三塁の守備でも好プレーを連発し、存在感を発揮。昨季ワールドシリーズに進出した強豪チームで開幕スタメンを飾ることは確実だ。「ここまでやれることはやってきたので頑張りたい」と活躍を誓っている。

開幕戦は２７日（日本時間２８日）のアスレチックス戦。「しっかりコンディションを整えて、準備していきたい」と見据える。開幕から力強い号砲を鳴らし、新たな歴史を刻んでいく。