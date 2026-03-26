目標金額は2,300万円！ まふゆちゃんを救う会「6歳の女の子の未来を守りたい！」

記事ポイント 白血病治療中の6歳・川口まふゆさんを支援するクラウドファンディング「For Good」にて2026年4月3日(金)まで受付中目標金額2,300万円で中国での治療費と家族の経済的支援に充当 白血病治療中の6歳・川口まふゆさんを支援するクラウドファンディング「For Good」にて2026年4月3日(金)まで受付中目標金額2,300万円で中国での治療費と家族の経済的支援に充当

まふゆちゃんを救う会が、白血病治療中の川口まふゆさんを支援するクラウドファンディングを「For Good」で実施しています。

中国で治療に臨む6歳の女の子とその家族を支えるプロジェクトです。

まふゆちゃんを救う会「6歳の女の子の未来を守りたい！」

プロジェクト名：6歳の女の子の未来を守りたい！掲載サイト：For Good期間：2026年3月7日(土)〜4月3日(金)目標金額：2,300万円代表者：川口建（まふゆちゃんを救う会）

日本では0〜14歳の子供のうち、年間約2,500人が小児がんと診断されています。

白血病は小児がんの中で最も多い病気であり、生存率は向上しているものの、今なお命を落とす子供がいるのが現状です。

川口まふゆさんは2度の造血幹細胞移植に挑みますが、いずれも再発しています。

2025年末には日本での治療断念を宣告され、2026年2月に最後の挑戦として中国へ渡ります。

中国での治療費に加え家族の経済的負担も大きいことから、クラウドファンディングでの支援を募っています。

目標金額は2,300万円で、まふゆさんの治療費と家族の生活を支えるための資金です。

クラウドファンディングを通じて、川口まふゆさんの中国での治療継続と家族の生活を支えられます。

目標金額2,300万円の達成が、6歳の女の子の未来につながるプロジェクトです。

2026年4月3日(金)まで「For Good」にて支援を受け付けています。

まふゆちゃんを救う会「6歳の女の子の未来を守りたい！」の紹介でした。

よくある質問

Q. クラウドファンディングの期間はいつまでですか？

A. 2026年3月7日(土)から4月3日(金)までです。

「For Good」のクラウドファンディングページから支援できます。

Q. 支援金は何に使われますか？

A. 川口まふゆさんの中国での治療費と、家族の経済的支援に充てられます。

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