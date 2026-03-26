京都五花街の一つ・先斗町（ぽんとちょう）で新緑の季節に開催される舞踊公演「鴨川をどり」の衣装合わせが3月24日、先斗町歌舞練場（京都市中京区）で行われ、艶やかな衣装に身をつつんだ芸舞妓がプログラム用の写真撮影に臨んだ。

「鴨川をどり」舞台衣装も華やかに 芸舞妓のみなさん〈2026年3月24日午前 京都市中京区・先斗町歌舞練場〉

今年（2026年）は5月5日〜22日の18日間、先斗町のお茶屋18軒から総勢34人（うち舞妓8人）が出演する。

「鴨川をどり」は、1872年（明治5年）に始まり、太平洋戦争中などに中断された時期もあったが、戦後すぐに再開された。

1951（昭和26）年から1998（平成10）年までは、春・秋と年2回公演が行われた。今年で187回を数え、五花街の舞踊公演では最多の公演回数を誇る。

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「お姉さん、よろしゅうおたの申します」衣装合わせ前にごあいさつ

鴨川をどりは例年、第一部は舞踊劇、第二部が純舞踊という二部構成。

今年の第一部は、四景からなる「八重衣恋の湖（やえごろも・こいのみずうみ）」。



戦国時代、武田信玄と上杉謙信の抗争を背景にした歌舞伎『本朝廿四孝』（ほんちょうにじゅうしこう）を基にした。

室町幕府から謀反の疑いがかり、切腹して亡くなったとされた信玄の息子・武田勝頼。その婚約者の八重垣姫は嘆き悲しむが、そこに勝頼とそっくりな若者に出会う物語。

第一部「八重衣恋の湖（やえごろも・こいのみずうみ）」スチール撮影

第二部は、五景で構成される「春霞 洛外めぐり」。舞妓たちが京都・大原や鞍馬、宇治、天橋立、琵琶湖といった名所に想いをはせ、薫風さわやかな鴨川に戻りフィナーレを迎える。

18日間、毎日3回公演されるが、今年から1回目と2回目の公演のフィナーレで、客席から舞台を撮影できるようになった（昨年までは原則的に撮影禁止）。

鴨川をどりの振付を担当する尾上流家元・尾上菊之丞さんは、国内外の人々がSNSで情報発信していることを踏まえ、「撮影タイムを設けて芸舞妓が手を振る、カーテンコールとは異なるが、花街ならではのやり方で芸舞妓の所作を『素敵に』撮っていただければと思う」と話した。

会見する尾上菊之丞さん（右から2番目）、先斗町お茶屋営業組合・楠大毅さん、先斗町芸妓組合・豆千佳さん（右端）ら

2021年にデビューし、舞妓として最後の鴨川をどりとなる秀咲希（ひでさき）さんは、「悔いのないようにしとうおす。今年からフィナーレの華やかな場面を撮影できるようになりました。皆さんの思い出になればうれしおす。今年の演目は、これまで平安時代を題材にしていた第一部の舞踊劇が、戦国時代のお話になり、お衣装も歌舞伎に近いものになりました。うちも観させてもらうのが楽しみどす」と抱負を語った。秀咲季さんは、6月から芸妓としての人生を歩む。

「鴨川をどり」パンフレット用スチール写真撮影を前に談笑する舞妓のみなさん〈2026年3月24日午前 〉

初舞台を踏む秀十和（ひでとわ）さんは、「すべてが初めてやので、お稽古も難しいことばかりどすけど、お姉さん方をお手本にして、気張って（きばって＝頑張って）いきます。おたの申します」と初々しく答えた。