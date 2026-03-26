老化速度を緩やかにする全7種のサプリ！ レイコップ「Dr. MiCHAEL（ドクターマイケル）」

記事ポイント レイコップが「スローエイジング」を掲げるウェルネスブランド「Dr. MiCHAEL」を発表臨床試験で効果が実証された成分のみを使用した全7種のサプリメント日本人の食事量を考慮した独自処方で定期購入は全品15％OFF レイコップが「スローエイジング」を掲げるウェルネスブランド「Dr. MiCHAEL」を発表臨床試験で効果が実証された成分のみを使用した全7種のサプリメント日本人の食事量を考慮した独自処方で定期購入は全品15％OFF

レイコップから、「スローエイジング」をコンセプトにしたウェルネスブランド「Dr. MiCHAEL（ドクターマイケル）」が登場しています。

医師でありCEOでもあるDr.マイケル・リーが手がける、臨床エビデンスに基づく全7種のサプリメントです。

レイコップ「Dr. MiCHAEL（ドクターマイケル）」

ブランド名：Dr. MiCHAEL（ドクターマイケル）展開企業：レイコップ株式会社商品数：全7種価格帯：定期購入3,400円〜5,950円（税込）販売開始：2026年3月17日販売場所：公式オンラインストア

Dr. MiCHAELは、「老化の速度は緩やかにすることができる」という視点のもとに誕生したブランドです。

研究によると、人体内の生体時計は速くて2.5倍、遅くて0.5倍の速度で進みます。

この差に着目し、臨床試験で人への効果が実証された成分のみを使用して、慢性疾患の予防と日本人の健康寿命の延伸を目指しています。

開発者のDr.マイケル・リーは、医師としての知見を活かし、最新の臨床データと健康トレンドに基づいた処方を実現しています。

日本人の食事量を考慮して成分配合量を設計しており、多忙な現代人でも無理なく習慣化できる点が特徴です。

基礎栄養をサポートするサプリメント

「オプティマムビタミン」は、NAD＋の前駆体であるNMNとヒアルロン酸を100mgずつリッチに配合したサプリメントです。

22種類の必須ビタミン・ミネラルをバランスよく含み、オーバードーズなしで健康を維持できます。

価格は定期購入5,950円（税込）、単品購入7,000円（税込）で、内容量は120粒入りとなっています。

「メモリーオメガ 3」は、国内トップクラスの品質を誇る国産DHA・EPAを100％使用しています。

クルミエキスも配合し、思考のクリアさと健康維持をサポートする処方です。

価格は定期購入4,250円（税込）、単品購入5,000円（税込）で、120粒入りです。

体づくりをサポートするサプリメント

「5種の植物性ヴィーガンプロテイン」は、大豆・ヘンプ・ピー・玄米・ソラマメの5種類の植物性プロテインを独自配合しています。

40歳を過ぎると減少するタンパク質を効率よく補い、健康的な体づくりに役立ちます。

価格は定期購入5,525円（税込）、単品購入6,500円（税込）で、600g入りです。

「グラスフェッドコラーゲンペプチド」は、牧草のみで育った牛由来のコラーゲンを低分子ペプチド化しています。

18種類のアミノ酸を含み、肌・髪・骨の健康を内側からサポートする処方です。

価格は定期購入4,675円（税込）、単品購入5,500円（税込）で、300g入りとなっています。

「クレアチン」は、厳選されたクレアチンモノハイドレートとベタインを配合しています。

運動パフォーマンスの向上やトレーニング効果のサポートを目的とした処方で、価格は定期購入4,675円（税込）、単品購入5,500円（税込）、120粒入りです。

休息・コンディションをサポートするサプリメント

「グッドナイト」は、GABA、L-Serine、Lafumaを独自配合し、日々のストレス軽減と上質な休息をサポートします。

価格は定期購入3,400円（税込）、単品購入4,000円（税込）で、30粒入りです。

「リリーバー」は、酢酸菌・甜茶エキス・発酵黒じゃばらを配合しています。

季節の変わり目や日々のコンディション維持に役立つサプリメントで、価格は定期購入3,825円（税込）、単品購入4,500円（税込）、30粒入りとなっています。

全商品とも定期購入プランを利用すると15％OFFで購入できます。

Dr. MiCHAELは、臨床試験で実証された成分のみを採用し、科学的根拠に基づく健康サポートを提供しています。

日本人の食事量に合わせた独自処方で、不足しがちな栄養素を効率的に補えます。

基礎栄養から体づくり、休息・コンディション維持まで幅広くカバーする全7種のラインナップが魅力です。

Dr. MiCHAEL（ドクターマイケル）サプリメントの紹介でした。

よくある質問

Q. Dr. MiCHAELのサプリメントはどこで購入できますか？

A. Dr. MiCHAELの公式オンラインストアで購入できます。

定期購入プランを利用すると全商品15％OFFになります。

Q. Dr. MiCHAELのサプリメントは全部で何種類ありますか？

A. オプティマムビタミン、5種の植物性ヴィーガンプロテイン、グラスフェッドコラーゲンペプチド、メモリーオメガ 3、クレアチン、グッドナイト、リリーバーの全7種です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 老化速度を緩やかにする全7種のサプリ！ レイコップ「Dr. MiCHAEL（ドクターマイケル）」 appeared first on Dtimes.