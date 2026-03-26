巨人の今季開幕戦となる２７日の阪神戦（東京Ｄ）で、２月のミラノ・コルティナ五輪スノーボード男子ビッグエアで金メダルに輝いた木村葵来（きら・２１）＝ムラサキスポーツ＝が始球式を務めることが２５日、分かった。今五輪で日本人の金メダル第１号となり、感動を呼んだホットなヒーローの一投から２年ぶりリーグ優勝、１４年ぶり日本一を目指す巨人の２６年シーズンが幕を開ける。

木村は金メダル獲得後、トレードマークの丸刈りヘアについて「ニュースとかで大谷翔平さんが活躍しているのを見て、ＭＬＢのライブ中継で試合を見てみようと思って、見始めてハマって、ドジャースが好きになって、ベッツさんかっこいいかもと思って」と明かしていた。野球観戦が好きな木村が、伝統の一戦の始球式の大役に決まった。

巨人はこの日、開幕戦セレモニーの概要を発表。その中で、「今季は『ＨＥＲＯ』をテーマに掲げ、ジャイアンツに受け継がれてきた数々のヒーローの存在を胸に、その系譜を未来へとつなぎながら、新たな時代を牽引するヒーローの誕生に期待が高まる演出を展開します」と告知した。

開幕投手は球団６４年ぶりの新人開幕投手となるドラフト１位ルーキーの竹丸和幸投手（２４）が務める。阿部監督が掲げる「新しいジャイアンツ」の第一歩に、新たなヒーロー誕生への期待が込められる。年齢の近い木村も、さらなる飛躍を目指すホープ。競技の垣根を越えてトップアスリートと“交流”することで大役への弾みがつきそうだ。

野手では中山、浦田、増田陸ら多くの若手が開幕１軍に入った。新たなスタートを切る阿部巨人に金メダルパワーが注入される。

◆木村 葵来（きむら・きら）２００４年６月３０日、岡山市生まれ。２１歳。４歳で始め、１４年ソチ五輪で憧れ、中学から本格的にビッグエア（ＢＡ）、スロープスタイル（ＳＳ）に励む。中学までは体操競技にも熱中。中２でプロ資格を取り、初出場した２３年１月、ＢＡのＷ杯３位。２３―２４年季にＢＡでＷ杯種目別Ｖ。岡山・倉敷翠松高―中京大。名前の由来は機動戦士ガンダムＳＥＥＤの主人公キラ・ヤマト。家族は両親と弟・悠斗（１７）。身長１６６センチ。