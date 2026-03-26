◆ファーム・リーグ西地区 オリックス５―２阪神（２５日・京セラドーム大阪）

阪神の新外国人イーストン・ルーカス投手が２５日、ハイスクール時代ぶりの打席に立った。２回１死、空振りした後の２球目だった。ブランクを感じさせない力強いひと振りで、オリックス・エスピノーザの１４９キロの変化球をはじき返した。遊ゴロに終わったが「初球は『速っ！』って思いましたけど、２球目はバットに当てることができました。（バットの）先の方でも詰まることもなく、いい感触でボールに当たったのでよかった。シーズンに入ったら、ヒットを打てるように頑張りたい」と笑顔で振り返った。

セ・リーグは来季からＤＨ制が導入され、投手が打席に立つことは限りなく少なくなる。「日本に来て、投手が打席に立つのは今年が最後と聞いた。それも巡り合わせ。最後の１年であれば、できるだけ多く打席に立たせてもらって、１本でも多くヒットが打てれば」と、打者として過ごす最後の１年もかみしめる。

この日は調整登板で３回２/３を６安打４失点。「感じとしては悪くなかった。結果としてはいい内容ではなかったが、開幕前に球数を投げられたのはよかった。けがなく開幕を迎えられそう。楽しみ」と、来日初登板先発が予想される４月１日のDeNA戦（京セラD）に向かう。