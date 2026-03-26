現役アーティストが園にやってくる！ はれる「2026年度 表現教育プログラム」

記事ポイント 現役プロアーティストが講師を務める表現教育プログラム歌・楽器・身体表現で子どもの非認知能力と自己肯定感を育成2026年度のパートナー園（保育園・幼稚園・認定こども園）を募集中 現役プロアーティストが講師を務める表現教育プログラム歌・楽器・身体表現で子どもの非認知能力と自己肯定感を育成2026年度のパートナー園（保育園・幼稚園・認定こども園）を募集中

はれるが、2026年度の「表現教育プログラム」を実施するパートナー園の公募を開始します。

現役アーティストが講師となり、歌・楽器・身体表現を通じて子どもたちの豊かな感性と自己肯定感を育むプログラムです。

はれる「2026年度 表現教育プログラム」

主催：一般社団法人はれる（千葉県柏市）対象：保育園・幼稚園・認定こども園内容：歌、楽器、身体表現を通じた表現教育募集：2026年度パートナー園

はれるの「表現教育プログラム」では、プロの音楽家や演劇経験者が園を訪問し、日常の保育とは異なる刺激を届けています。

千葉県柏市くるみこども園をはじめとする多くの園で実施され、先生方からは「普段見られない子供たちの表情が見られた」「保育のヒントになった」と好評を得ています。

プログラムでは、絵本の読み聞かせから子どもたちが主体的に物語をつくる活動も行われます。

答えのない表現活動を通じて、想像力やコミュニケーション能力といった非認知能力を養えることが特徴です。

プログラムの特長

子どもたちは歌や楽器、身体表現を通じて「自分らしくいていいんだ」という自己肯定感を育んでいきます。

のびのびと全身を使って表現する体験が、園児一人ひとりの豊かな感性を引き出します。

講師陣は現役のアーティストで構成されており、プロならではの質の高い指導を提供しています。

園の特色づくりや保育士のリフレッシュ・研修効果にもつながるプログラムとなっています。

レッスン中は、講師と園児が自然にふれあいながら信頼関係を築いていきます。

子ども同士の自発的なコミュニケーションも生まれ、表現の幅が広がります。

身体を使った遊びの中で、子どもたちは自分らしさを解放し、無邪気な笑顔を見せています。

2026年度の活動拡大に伴い、新たにプログラムを導入するパートナー園を募集中です。

現役アーティストによる本物の芸術体験が、子どもたちの非認知能力と自己肯定感を伸ばします。

園の行事に新しい風を吹き込み、保育の特色づくりにも貢献するプログラムとなっています。

歌・楽器・身体表現を通じて、子どもたちの豊かな感性を引き出せる内容です。

はれる「表現教育プログラム」の紹介でした。

よくある質問

Q. はれるの表現教育プログラムはどのような内容ですか

A. 現役のプロアーティスト（音楽家・演劇経験者）が園を訪問し、歌・楽器・身体表現を通じて子どもたちの非認知能力や自己肯定感を育むプログラムです。

Q. どのような園が応募できますか

A. 保育園・幼稚園・認定こども園が対象です。

地域や費用などの詳細は、問い合わせ時に説明されます。

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