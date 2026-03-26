AI規程づくりから安心の第一歩！ さくら情報システム「絆 AXプラン」

記事ポイント さくら情報システムが「絆」から「AXプラン」を2026年3月24日より提供開始中小・中堅企業向けにAI活用規程・ルールの制定を支援DX伴走支援の知見を活かしたワンチーム体制でサポート さくら情報システムが「絆」から「AXプラン」を2026年3月24日より提供開始中小・中堅企業向けにAI活用規程・ルールの制定を支援DX伴走支援の知見を活かしたワンチーム体制でサポート

さくら情報システムが、IT企画伴走支援サービス「絆」の新プランとして「AXプラン」を提供しています。

中小・中堅企業のAI活用における不安やリスクに配慮し、規程制定から伴走支援までをカバーする内容です。

さくら情報システム「絆 AXプラン」

サービス名：IT企画伴走支援サービス「絆」AXプラン提供開始：2026年3月24日対象：中小・中堅規模の企業・組織提供元：さくら情報システム株式会社

さくら情報システムのIT企画伴走支援サービス「絆」から、AI活用支援を目的とした「AXプラン」が登場しています。

AXとはAIトランスフォーメーションの略で、AIを活用したデジタルトランスフォーメーション（DX）を意味します。

本プランは、AI活用の検討や導入の初期段階にある経営企画・情報システム・DX推進・総務などの部門が対象です。

企業利用特有のリスクに配慮したAI活用規程・ルールの制定を支援し、AI活用の第一歩をサポートする内容となっています。

サービス提供の背景

日本では労働人口の減少や人材不足が深刻化しており、中小・中堅企業では限られたリソースで生産性を最大化することが求められています。

AI活用への期待が高まる一方、「何から始めればよいのかわからない」「セキュリティやリスクが不安」といった声も多く聞かれます。

ルール整備や社内合意形成が進まず、導入が止まってしまうケースも少なくありません。

さくら情報システムは、企業が安心してAI活用を進められる環境づくりを支援するため本プランを提供しています。

IT企画伴走支援サービス「絆」の構成

「絆」は、アセスメントプログラムと伴走支援サービスの2つで構成されています。

アセスメントプログラムでは、顧客の課題発見・整理を総括的かつ短期間で迅速に行えます。

伴走支援サービスでは、顧客とワンチーム体制で全体計画と各課題の解決に向けた業務計画を策定します。

最適なソリューションやSaaSの導入支援などシステム企画部機能を提供しており、IT企画実行時の課題にピンポイントで解決策を提案する体制が整っています。

理想的なモデルの提示や単発の提案にとどまらず、施策の実施・実装まで対応する点が特徴です。

AI活用規程の制定支援により、中小・中堅企業がリスクを低減しながらAIを業務に定着させられます。

DX伴走支援で蓄積した知見を活かし、AI活用を前提とした企画立案まで幅広くカバーしています。

ワンチーム体制での伴走により、導入の初期段階から安心してAI活用を進められる環境が整っています。

さくら情報システム「絆 AXプラン」の紹介でした。

よくある質問

Q. AXプランはどのような企業が対象ですか？

A. 中小・中堅規模の企業・組織で、AI活用の検討や導入の初期段階にある経営企画・情報システム・DX推進・総務などの部門が対象です。

Q. AXプランではどのような支援を受けられますか？

A. AIの特性やリスクを踏まえた企業利用に適したAI活用規程・ルールの制定支援を受けられます。

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