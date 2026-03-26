選手も通る象徴的エントランスを彩る！ ハイセンスジャパン「横浜スタジアム ハイセンス製LEDディスプレイ」

記事ポイント 横浜スタジアムの関係者入口正面エントランスにハイセンス製LEDディスプレイを設置約190インチ相当の大画面で高解像度の映像表現を実現2023年からユニフォームスポンサーを務めるハイセンスジャパンとの連携をさらに強化 横浜スタジアムの関係者入口正面エントランスにハイセンス製LEDディスプレイを設置約190インチ相当の大画面で高解像度の映像表現を実現2023年からユニフォームスポンサーを務めるハイセンスジャパンとの連携をさらに強化

横浜DeNAベイスターズの本拠地・横浜スタジアムに、ハイセンス製LEDディスプレイが採用されています。

関係者入口の正面エントランス壁面一面に設置され、約190インチ相当の迫力ある大画面で球場空間を鮮やかに彩ります。

ハイセンスジャパン「横浜スタジアム ハイセンス製LEDディスプレイ」

設置場所：横浜スタジアム 関係者入口正面エントランスディスプレイサイズ：約190インチ相当高輝度・軽量設計・高解像度

ハイセンスジャパンは、横浜DeNAベイスターズの本拠地である横浜スタジアムにハイセンス製LEDディスプレイを納入しています。

設置場所は関係者入口の正面エントランスで、監督・選手・球団関係者が出入りの際に必ず目にする象徴的な壁面です。

高輝度かつ軽量設計を特長とするLEDディスプレイにより、約190インチ相当の大画面を高解像度で実現し、迫力ある映像表現で球場空間の演出力を高めています。

白い壁面に据え付けられた大画面には、2026年の横浜DeNAベイスターズのスローガン「BE A TEAM, WIN IT ALL」が映し出されます。

プロ野球興行だけでなく、コンサートやアマチュア野球など多様な目的で訪れるすべての来場者を迎える重要なゲートを、鮮やかな映像美で演出しています。

横浜DeNAベイスターズとのパートナーシップ

ハイセンスジャパンは、2023年より横浜DeNAベイスターズのユニフォームスポンサー（ホーム試合用ユニフォームの左袖）を務めています。

横浜スタジアムのコンコースなどには約180台のハイセンス製テレビモニターが設置されており、マウンド広告「テレビはHisense」を通じたファンとのコミュニケーションも展開されています。

毎年の沖縄キャンプにおいてもハイセンスの大画面テレビが寄贈され、チーム活動に活用されています。

球場での観戦体験から自宅での試合視聴まで、ハイセンスの大画面・高画質の映像技術がベイスターズファンの応援環境を支えています。

約190インチ相当の高解像度LEDディスプレイが、横浜スタジアムのエントランスに迫力ある映像空間を生み出しています。

ユニフォームスポンサーやマウンド広告、コンコースのテレビモニターなど、球場内外での多彩な連携が特徴です。

球場の観戦体験と自宅での視聴体験の両面から、ファンの応援環境を充実させる取り組みとなっています。

横浜スタジアム ハイセンス製LEDディスプレイの紹介でした。

よくある質問

Q. ハイセンス製LEDディスプレイは横浜スタジアムのどこに設置されていますか？

A. 関係者入口の正面エントランス壁面一面に設置されています。

監督・選手・球団関係者が出入りの際に必ず目にする象徴的な場所です。

Q. ハイセンスジャパンと横浜DeNAベイスターズの関係は？

A. ハイセンスジャパンは2023年よりホーム試合用ユニフォームの左袖スポンサーを務めています。

コンコースへの約180台のテレビモニター設置やマウンド広告「テレビはHisense」の掲出、沖縄キャンプへの大画面テレビ寄贈など、多方面で連携しています。

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