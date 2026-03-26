社会包摂から次世代育成まで3テーマで可視化！ アクロス福岡「ACROS LAB(アクロスラボ)」

記事ポイント 文化芸術で社会課題解決に取り組む活動を発信する特設サイト「ACROS LAB」開設「社会包摂」「次世代育成」「文化振興・ファン拡大」の3テーマで活動を可視化障がい者アート支援やジュニアオーケストラなど多彩なプログラムを紹介 文化芸術で社会課題解決に取り組む活動を発信する特設サイト「ACROS LAB」開設「社会包摂」「次世代育成」「文化振興・ファン拡大」の3テーマで活動を可視化障がい者アート支援やジュニアオーケストラなど多彩なプログラムを紹介

アクロス福岡が、文化芸術の力で社会課題の解決に取り組む活動を発信する特設サイト「ACROS LAB(アクロスラボ)」を公開しています。

第6次中期経営計画で掲げるビジョン「未来につなぐ」の実現に向けた中核施策の一つです。

共感の輪を広げ、文化芸術の価値を未来へと循環させる拠点を目指しています。

アクロス福岡「ACROS LAB(アクロスラボ)」

サイト名：ACROS LAB(アクロスラボ)運営：公益財団法人アクロス福岡テーマ：社会包摂／次世代育成／文化振興・ファン拡大コンテンツ：随時更新予定

「ACROS LAB(アクロスラボ)」は、アクロス福岡の取り組みを分かりやすく発信する情報プラットフォームです。

活動を可視化することで、文化芸術の価値を広く届ける役割を担っています。

サイトでは「社会包摂」「次世代育成」「文化振興・ファン拡大」の3つのテーマを柱に、さまざまなプログラムを紹介しています。

社会包摂

あらゆる人が等しく文化芸術を楽しめる環境づくりを推進するテーマです。

「アクロス福岡 みんなのアート展 『わたしもよう』」では、障がいのある方々の芸術活動を支援し、作品発表の場を創出しています。

「アクロス・こども文化芸術体験」は、文化芸術を通じて里親家庭と地域社会をつなぐ循環型プログラムとなっています。

次世代育成

文化芸術に携わる子どもや若手人材の育成を支援するテーマです。

福岡県初の子どもによるオーケストラ「福岡ジュニアオーケストラ」では、定期演奏会や海外交流も実施しています。

「夏休みこども手作り体験」は、福岡の伝統工芸を”学び・作り・楽しむ”体験型プログラムです。

さらに「ACROS FUKUOKA国際音楽セミナー」では、ミュンヘン国際音楽セミナーとの提携による世界レベルの音楽レッスンを提供しています。

文化振興・ファン拡大

日常に文化芸術を根づかせ、新たな参加者・支援者を広げるテーマです。

「福岡シンフォニーホール オープンステージご招待」は、”ひらかれた文化施設”を目指した記念事業となっています。

子どもからプロまで楽しめる体験型音楽祭「アクロス・クラシックふぇすた」も展開しています。

「アクロス・ミュージックキャラバン in ONE FUKUOKA BLDG.」では、天神周辺地域と連携し、演奏者の活動機会を創出しています。

社会包摂から次世代育成、文化振興まで幅広い取り組みを一つのサイトで確認できます。

文化芸術が持つ社会的な価値を、具体的な活動事例を通じて実感できる内容となっています。

各プログラムの情報は随時更新され、アクロス福岡の最新の取り組みに触れられます。

特設サイト「ACROS LAB(アクロスラボ)」の紹介でした。

よくある質問

Q. ACROS LAB(アクロスラボ)とは何ですか？

A. アクロス福岡が運営する特設サイトで、文化芸術の力で社会課題の解決に取り組む活動や想いを発信する情報プラットフォームです。

「社会包摂」「次世代育成」「文化振興・ファン拡大」の3テーマで活動を可視化しています。

Q. どのようなプログラムが紹介されていますか？

A. 障がいのある方々のアート支援「みんなのアート展 『わたしもよう』」、福岡県初の子どもオーケストラ「福岡ジュニアオーケストラ」、体験型音楽祭「アクロス・クラシックふぇすた」など、多彩なプログラムが紹介されています。

サイトのコンテンツは随時更新予定です。

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