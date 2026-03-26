ホワイトソックスは２５日（日本時間２６日）、開幕ロースター２６人を発表し、今季から加入した村上宗隆内野手（２６）も順当にメンバー入りした。昨季までの２年間ＤｅＮＡでプレーして通算１５勝を挙げた左腕のアンソニー・ケイ投手（３１）も名を連ねた。

第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）にも出場した村上は、オープン戦で９試合に出場。１本塁打を放つなど、２９打数８安打の打率２割７分６厘をマークして順調な仕上がりぶりを見せている。ヤクルト時代の本職は三塁だったが、新天地では一塁がメインになる見込みで、守備練習にも積極的に取り組んだ。

開幕戦の相手は、昨年ナ・リーグ優勝決定シリーズまで進出したブルワーズ。敵地での戦いとなり、ホワイトソックスのＳＮＳでは村上が私服姿で移動する写真も公開された。ブルワーズの先発は、昨季メジャーデビューしたばかりながら最速１０４・３マイル（約１６７・８キロ）を誇る剛腕で怪物と恐れられる２３歳右腕のミジオロウスキー。いきなりメジャー屈指の投手との対戦になる。

ヤクルトからポスティングシステムで、２年３４００万ドル（約５４億円＝契約時のレート）の契約でホワイトソックスに加入した村上。チームは３年連続１００敗以上を喫するなど苦しんでいるが、救世主として期待がかかる。