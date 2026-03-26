『ミヤネ屋』熊本県民テレビ・平井友莉アナが代打MCに 緊張も「感謝の気持ちでいっぱい」【コメント】
読売テレビ・日本テレビ系昼のワイド番組『情報ライブ ミヤネ屋』（月〜金後1：55〜）では、月に1度の代打MC企画を実施している。27日には、熊本県民テレビ・平井友莉アナウンサーが登場することが決定した。
【画像】サッカーユニフォーム姿の熊本県民テレビ・平井友莉アナ
番組は、去年の10月から“月イチ代打MC企画”を実施中。27日出演する平井アナは生まれも育ちも熊本。ロアッソ熊本の情報を中心に届けるサッカー専門番組『KICK OFF!KUMAMOTO』のMCや、情報番組『サタココ』では1日3本撮りのロケで熊本の「よかもん」を見つけるコーナー「よかもんめっけ隊」のナビゲーターを担当する。さらにドキュメンタリー番組ではディレクター兼ナレーターを務めるなど、多彩なジャンルで活躍中。私生活では1歳児のママとしても奮闘している。
■平井友莉アナコメント
去年、育休から復帰し、現在は1歳の娘を育てながら、日々の仕事に邁進しています。その育休中によく見ていた番組が『ミヤネ屋』でした。社会との関わりが希薄になる中、全国の「今」がわかる臨場感たっぷりのニュースの数々…。宮根さんの鋭い疑問やコメンテーターの皆様の丁寧な解説。「テレビ」の存在意義を改めて実感する時間でもありました。“あの環境”の中に身を置けると思うと、初めてで緊張もありますが、感謝の気持ちでいっぱいです。アナウンサー歴14年目となりますが、日々の記者業務に加え、サッカー専門番組MCや情報番組のリポーター、ディレクター兼ナレーターとして番組制作するなど、毎日の仕事は刺激的です。常に大切にしているのは、「想像すること」。見てくださっている方を想像し、どうすればわかりやすいか、見たいと思えるか、考えを巡らせることを心がけています。会社では“中堅アナウンサー”、家庭では“新米ママ”、オールドルーキー！気持ち新たに、視聴者の皆さまに「寄り添った放送」ができるよう努めてまいります。
【画像】サッカーユニフォーム姿の熊本県民テレビ・平井友莉アナ
番組は、去年の10月から“月イチ代打MC企画”を実施中。27日出演する平井アナは生まれも育ちも熊本。ロアッソ熊本の情報を中心に届けるサッカー専門番組『KICK OFF!KUMAMOTO』のMCや、情報番組『サタココ』では1日3本撮りのロケで熊本の「よかもん」を見つけるコーナー「よかもんめっけ隊」のナビゲーターを担当する。さらにドキュメンタリー番組ではディレクター兼ナレーターを務めるなど、多彩なジャンルで活躍中。私生活では1歳児のママとしても奮闘している。
去年、育休から復帰し、現在は1歳の娘を育てながら、日々の仕事に邁進しています。その育休中によく見ていた番組が『ミヤネ屋』でした。社会との関わりが希薄になる中、全国の「今」がわかる臨場感たっぷりのニュースの数々…。宮根さんの鋭い疑問やコメンテーターの皆様の丁寧な解説。「テレビ」の存在意義を改めて実感する時間でもありました。“あの環境”の中に身を置けると思うと、初めてで緊張もありますが、感謝の気持ちでいっぱいです。アナウンサー歴14年目となりますが、日々の記者業務に加え、サッカー専門番組MCや情報番組のリポーター、ディレクター兼ナレーターとして番組制作するなど、毎日の仕事は刺激的です。常に大切にしているのは、「想像すること」。見てくださっている方を想像し、どうすればわかりやすいか、見たいと思えるか、考えを巡らせることを心がけています。会社では“中堅アナウンサー”、家庭では“新米ママ”、オールドルーキー！気持ち新たに、視聴者の皆さまに「寄り添った放送」ができるよう努めてまいります。