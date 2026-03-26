なんと美しい──悲報続きの日本代表に“吉兆をもたらす前触れ”になるか【現地発】
３月の連戦（スコットランド戦、イングランド戦）に臨む日本代表を取材するために、ダンバートンという長閑な街に拠点を置いている。スコットランドのグラスゴー中心部から20キロほどの距離にあるローカルエリアで、都会的な賑わいはない。
実際、ホテルから大型スーパーマーケットに到着するまで徒歩で約20分。買い物をしてホテルに戻ってくる頃にはじわりと汗をかく。とはいえ、それは気候のせいではない。むしろ時期的にも寒く、雪がちらつくこともあった。
そんなダンバートンの街を歩いていると、激変する天候に翻弄される。晴天だと思いきや、数分後には空が雲に覆われて雨模様になるなど、いかにもイギリスらしい気まぐれな天候だ。
現地時間３月24日、ダンバートンFCのスタジアムで行なわれた日本代表の練習取材中も天気はコロコロと変わる。「雨かな、いや、晴れている」と変化の様子を取材エリアからピッチを眺めていると、パーっと虹が出た。
なんと美しい──。虹そのものは珍しくないが、このタイミングである。ホッと心を和ませてくれた風景だった。安藤智哉に続き、冨安健洋も怪我で不参加と悲報続きの日本代表だが、この虹が吉兆の前触れになることを強く願いたい。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【画像】どこもかしこもデザイン刷新！ 世界各国の北中米W杯“本大会用ユニホーム”を一挙公開！（Part２）
実際、ホテルから大型スーパーマーケットに到着するまで徒歩で約20分。買い物をしてホテルに戻ってくる頃にはじわりと汗をかく。とはいえ、それは気候のせいではない。むしろ時期的にも寒く、雪がちらつくこともあった。
現地時間３月24日、ダンバートンFCのスタジアムで行なわれた日本代表の練習取材中も天気はコロコロと変わる。「雨かな、いや、晴れている」と変化の様子を取材エリアからピッチを眺めていると、パーっと虹が出た。
なんと美しい──。虹そのものは珍しくないが、このタイミングである。ホッと心を和ませてくれた風景だった。安藤智哉に続き、冨安健洋も怪我で不参加と悲報続きの日本代表だが、この虹が吉兆の前触れになることを強く願いたい。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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