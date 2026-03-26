「日本列島が涙」日本代表戦士の“悲報”に韓国メディアも騒然「意外なことに…」
リーズに所属する田中碧は昨シーズン、主軸としてチャンピオンシップ（イングランド２部）優勝とプレミアリーグ昇格に大きく寄与した。
だが、プレミアリーグに参戦した今季は出番が激減。ここまでリーグ戦では先発が７試合しかなく、ついには出番すら与えられない状況に陥ってしまった。
英メディア『Football Insider』は、リーズがスポルティングのMF守田英正に関心を持っており、代わりに田中を放出する可能性があると報じた。
このニュースに反応したのが、韓国メディア『InterFootball』だ。「プレミアリーグのスター選手が姿を消し、日本列島が涙。リーズの先発からベンチへ、今夏に放出へ」と見出しを打ち、驚きをもって「田中がリーズを退団か」と報じた。
「Football Insiderは、『田中は今夏にリーズを退団する可能性がある。リーズはスポルティングの守田をターゲットにしている。今シーズン、ダニエル・ファルケ監督の構想から外れた田中は、放出される可能性が非常に高い』と報じた」
「田中はリーズの昇格に大きく貢献した選手だったが、今や放出候補選手となってしまった」
同メディアは「田中の活躍により、リーズはプレミアリーグ昇格を果たした。プレミアでの活躍への期待は高かったものの、十分な出場機会を与えられていない」と続けた。
「田中はプレミアリーグで21試合に出場しているが、先発出場はわずか７試合だ。総出場時間は765分。直近８試合では１試合しか出場していない。リーズが（１部に）残留するかどうかは別として、田中の放出はほぼ確実視されている。意外なことに、リーズは中盤の強化を目指し、同じく日本人の守田の獲得を検討している」
中心選手だった27歳MFの、まさかの放出報道に隣国もざわついている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本は狂っている」侍ジャパン日韓戦勝利の裏で…日本サッカーの“衝撃結果”に海外驚愕！相手の監督は「泣き崩れた」
だが、プレミアリーグに参戦した今季は出番が激減。ここまでリーグ戦では先発が７試合しかなく、ついには出番すら与えられない状況に陥ってしまった。
英メディア『Football Insider』は、リーズがスポルティングのMF守田英正に関心を持っており、代わりに田中を放出する可能性があると報じた。
「Football Insiderは、『田中は今夏にリーズを退団する可能性がある。リーズはスポルティングの守田をターゲットにしている。今シーズン、ダニエル・ファルケ監督の構想から外れた田中は、放出される可能性が非常に高い』と報じた」
「田中はリーズの昇格に大きく貢献した選手だったが、今や放出候補選手となってしまった」
同メディアは「田中の活躍により、リーズはプレミアリーグ昇格を果たした。プレミアでの活躍への期待は高かったものの、十分な出場機会を与えられていない」と続けた。
「田中はプレミアリーグで21試合に出場しているが、先発出場はわずか７試合だ。総出場時間は765分。直近８試合では１試合しか出場していない。リーズが（１部に）残留するかどうかは別として、田中の放出はほぼ確実視されている。意外なことに、リーズは中盤の強化を目指し、同じく日本人の守田の獲得を検討している」
中心選手だった27歳MFの、まさかの放出報道に隣国もざわついている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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