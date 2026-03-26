ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は２８５ドル高 シカゴ日経平均先物は５万３７３５円
NY株式25日（NY時間15:04）（日本時間04:04）
ダウ平均 46409.49（+285.43 +0.62%）
ナスダック 21883.79（+121.90 +0.56%）
CME日経平均先物 53735（大証終比：+255 +0.47%）
欧州株式25日終値
英FT100 10106.84（+141.68 +1.42%）
独DAX 22957.08（+320.17 +1.41%）
仏CAC40 7846.55（+102.63 +1.33%）
米国債利回り
2年債 3.881（-0.008）
10年債 4.322（-0.038）
30年債 4.895（-0.033）
期待インフレ率 2.311（-0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.958（-0.069）
英 国 4.839（-0.119）
カナダ 3.477（-0.092）
豪 州 4.957（-0.088）
日 本 2.252（-0.006）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝91.31（-1.04 -1.13%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4572.70（+138.60 +3.13%）
ビットコイン（ドル）
70937.13（+876.00 +1.25%）
（円建・参考値）
1131万2344円（+139696 +1.25%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 46409.49（+285.43 +0.62%）
ナスダック 21883.79（+121.90 +0.56%）
CME日経平均先物 53735（大証終比：+255 +0.47%）
欧州株式25日終値
英FT100 10106.84（+141.68 +1.42%）
独DAX 22957.08（+320.17 +1.41%）
仏CAC40 7846.55（+102.63 +1.33%）
米国債利回り
2年債 3.881（-0.008）
10年債 4.322（-0.038）
30年債 4.895（-0.033）
期待インフレ率 2.311（-0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.958（-0.069）
英 国 4.839（-0.119）
カナダ 3.477（-0.092）
豪 州 4.957（-0.088）
日 本 2.252（-0.006）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝91.31（-1.04 -1.13%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4572.70（+138.60 +3.13%）
ビットコイン（ドル）
70937.13（+876.00 +1.25%）
（円建・参考値）
1131万2344円（+139696 +1.25%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ