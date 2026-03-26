NY株式25日（NY時間15:04）（日本時間04:04）
ダウ平均　　　46409.49（+285.43　+0.62%）
ナスダック　　　21883.79（+121.90　+0.56%）
CME日経平均先物　53735（大証終比：+255　+0.47%）

欧州株式25日終値
英FT100　 10106.84（+141.68　+1.42%）
独DAX　 22957.08（+320.17　+1.41%）
仏CAC40　 7846.55（+102.63　+1.33%）

米国債利回り
2年債　 　3.881（-0.008）
10年債　 　4.322（-0.038）
30年債　 　4.895（-0.033）
期待インフレ率　 　2.311（-0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.958（-0.069）
英　国　　4.839（-0.119）
カナダ　　3.477（-0.092）
豪　州　　4.957（-0.088）
日　本　　2.252（-0.006）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝91.31（-1.04　-1.13%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4572.70（+138.60　+3.13%）

ビットコイン（ドル）
70937.13（+876.00　+1.25%）
（円建・参考値）
1131万2344円（+139696　+1.25%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ